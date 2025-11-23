經典走入學程 慈悲行向人間

深耕發芽的好消息，慈濟跟尼泊爾藍毘尼佛教大學，在今年開設了「佛教與社工系」，希望培養兼具佛法精神以及社會關懷的在地人才。現在更進一步的期待，可以把《無量義經》，納入核心課程，為佛教點燈，照亮佛陀的故鄉。

大愛電視資深企畫 吳志怡：「現在是尼泊爾的初冬，清晨五點多，天才微亮，晨霧都還未散去，這條煙霧裊裊的道路，是通往尼泊爾藍毘尼花園，2500年前佛陀在現今，尼泊爾境內的藍毘尼花園誕生，來自世界各地的朝聖者，都希望來到這裡，體驗佛陀誕生地的平和與寧靜。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「佛陀為什麼會悟道，因為在一片朦朧看不，伸手不見五指當中，那一顆流星，顯然在空中畫過，就會可能會穿破這個迷霧 。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這一部經無量義經，就是告訴我們成佛之道，如何成佛，就是你自己要去做、要去行，這個不管是在家、出家人來這裡，他們都會獻花，這個就是，這個最主要是小米，好像是小米，供養。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「教育部會讓學生每年都來這裡一次，所以這裡光是學生，每年都會來個幾百萬人， (佛教大學)佛學系要跟我們談，他們想要將無量義經，變成他們佛學系主要必修的課程。」

藍毘尼佛教大學學士院長 Acary Dayanidhi：「(兩機構合作)推廣原始佛教哲學，並為人們的生活帶來一些改變，在這方面，我們可以共同探索與界定方向，一起制定願景與計畫，為社會的改善而努力。」

