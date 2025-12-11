經典遊戲《三國志8重製版 with 威力加強版》公開實機遊玩影片，數位版預購開跑

臺灣光榮特庫摩宣布，紀念「三國志」系列40週年的歷史模擬遊戲『三國志8 REMAKE with 威力加強版』公開第二部宣傳影片，並開始Steam版與Nintendo Switch版的數位預購。同時公布新指令與流浪軍團的詳細情報。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

透過新指令更加享受無限可能的「三國志體驗」

本作新增了大量無須「寶珠」即可執行的新指令。在評定中，玩家可使用「讓位」將君主之位讓予其他武將，或透過「倒戈」讓軍團長、太守將整座都市移籍至其他勢力等，讓玩家能在遊戲途中轉換立場、改變戰略局勢，並享受以往無法體驗的全新武將玩法。

廣告 廣告

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

此外，交流指令中也新增了「策動」與「割席」。透過「策動」，可以與交流對象組成由對方擔任頭領的流浪軍團，而「割席」則能解除雙方的友誼關係，甚至終止義兄弟或夫妻之間的關係。同時，都市指令新增了「強借」，可透過威脅市場商人取得金品。與僅限所屬於勢力的武將才能執行的「掠奪」不同，手頭拮据的在野也能使用「強借」，但相對地，惡名也會隨之提高。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

更多新選項讓流浪軍團的頭領玩法更加充實！並新增專屬結局

在本作中，流浪軍團的頭領玩法亦加入了全新的要素。流浪軍團新增了「威勢」，透過舉用實力武將或在與賊軍等的戰鬥中取得勝利，即可提升「威勢」。當「威勢」累積至一定程度時，玩家便能迎來流浪軍團的專屬結局。隨著「威勢」提升，還可獲得強力的流浪軍團專用「寶珠」。例如，可對遠距離都市發動出征的「神出鬼沒」，或能一次在多座都市引出賊軍的「賊軍煽動」等。可運用「神出鬼沒」奇襲守備薄弱的後方都市，或透過「賊軍煽動」引出賊軍，再親自討伐以提升威勢、削弱其他勢力等，從而享受更加自由，僅在本作中才能體驗的「流浪軍團玩法」。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

此外，本作還加入了眾多要素，包括以三國志後期為主軸的新事件與動畫、全新的奇才、虛構配偶，以及可授予武將的「官職」等。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

『三國志8 REMAKE』概要

萬千武將，無限演義。

歷史模擬遊戲名作『三國志Ⅷ』跨越20年的時光，再現經典。

可扮演包括君主在內的所有武將，體驗三國志世界的「全武將扮演系統」將更加進化！

本作中追加了武將眾多刻劃人性的遊玩要素，譬如根據武將關係不同劇情亦大幅改變的「宿命」系統、可以選擇並體驗精彩故事的「演義傳」系統、全新進化的節奏更快的戰鬥等。畫面表現融合2D與3D技術，煥然一新卻也不失懷舊經典，透過眾多新繪武將插圖，玩家亦可享受充滿新鮮感的遊戲體驗。

在此，謹為廣大玩家獻上最多武將、最多劇本的「三國志」系列中武將演義的巔峰之作。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

全系列作最大規模的武將數及劇本數，重現經典『三國志Ⅷ』

『三國志8 REMAKE』以經典歷史模擬遊戲『三國志Ⅷ』及

『三國志Ⅷ with 威力加強版』為基礎進行全新重製，並追加眾多新要素，成為本系列最大規模的作品。

本作還追加了『三國志Ⅷ』中沒有登場的武將及勢力，武將人數大幅追加至1,000人。本作保留了『三國志Ⅷ』最大特色的「全年代劇本」，包含虛構劇本在內，將超過55個劇本，為歷代系列作最多。玩家將可從東漢末年～三國時代結束為止，任意年代均可選擇任意武將，藉此隨心所欲地打造出玩家心中所想的遊玩方式。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

全新畫面表現及語音所交織而成的三國志世界

本作全新畫面融合2D與3D技術，在保留『三國志Ⅷ』氛圍的同時，向玩家呈現更為精緻的畫面表現。

此外本作收錄的語音數量也是系列作規模最多，重要事件更將以全語音的動畫短片形式奉上，透過美麗的影像來呈現三國志最具代表性的故事章節。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

戰鬥系統翻新

本作採用最新技術，並基於自『三國志Ⅷ』發售以來超過20年以上的歷史模擬遊戲製作經驗，重新打造戰鬥系統。保留『三國志Ⅷ』的魅力，並大幅改善遊戲節奏及平衡。追加「連攜」等舊作沒有的新要素，實現讓玩家更容易上手且更具戰術性的戰鬥表現。

戰場地圖也將採取融合2D與3D技術、帶給玩家全新感覺的畫面表現。戰場雖然採用最新的3D技術進行製作，但是遠景則採用水墨畫的表現手法，帶給玩家同時兼具戰鬥魄力及彷彿身處演義故事中戰鬥的沉浸感。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

（來源：光榮特庫摩官方提供）

商品概要

產品名稱：

三國志8 REMAKE 威力加強版

三國志8 REMAKE with 威力加強版

發售日期：2026年1月29日（四）

對應平台：

實體版

三國志8 REMAKE with 威力加強版

PlayStation5/Nintendo Switch

下載版

三國志8 REMAKE 威力加強版

三國志8 REMAKE with 威力加強版

PlayStation5/PlayStation4/Nintendo Switch/Steam

建議售價：

三國志8 REMAKE with 威力加強版

PlayStation5 NT$1,990

PlayStation4 NT$1,990

Nintendo Switch NT$1,990

Steam NT$1,990

三國志8 REMAKE 威力加強版

PlayStation5 NT$890

PlayStation4 NT$890

Nintendo Switch NT$890

Steam NT$890

早期購入特典

劇本「漢忠臣馬騰」

※購買首批實體版可獲得本特典。

※截至2026年2月11日（三）購買下載版可獲得本特典。

※可能於日後付費或免費下載。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

下載版預購特典

劇本「進軍關羽」

※Nintendo Switch版和Steam版的本特典之下載期限至2026年1月28日（三）止。

※2026年2月11日(三)之前購買PlayStation4版或PlayStation5版，本特典將包含在遊戲本篇中。

※可能於日後付費或免費下載。

※下載版預購將於日後開始。

（來源：光榮特庫摩官方提供）

『特典版』商品概要

建議售價：三國志8 REMAKE with 威力加強版 特典版

PlayStation5 NT$3,990

Nintendo Switch NT$3,990

內容：

遊戲軟體

魔術拼圖

A4資料夾（2枚套組）

相框燈箱

特典劇本「分裂的時代」下載序號

（來源：光榮特庫摩官方提供）

※圖像為示意圖。

※同捆內容或名稱可能無預警變更。

－

以上內容為廠商提供資料原文