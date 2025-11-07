經典重製《熱血江湖：福利加強版》正式上市，登入直升30等送絕版時裝、坐騎等福利

正版授權武俠MMO力作《熱血江湖：福利加強版》今(7)日正式上市，10點準時開服！為慶祝上線，代言人全員齊聚。由風田攜手禾羽、冼迪琦代言，化身為江湖中的真福利俠客，帶來一系列精彩活動和豐厚福利，助力玩家們暢遊江湖。

風田化身白衣劍客，手持武林秘笈，鮮衣怒馬闖蕩江湖。身邊禾羽一席紅衣錦緞，變身癡情女俠，敢愛敢恨，豔絕天下。還有溫婉冼迪琦，化作陽光小師妹，清純俏麗，碧玉明眸。江湖大俠集聚，將帶給各位玩家許多驚喜福利！快前往商店或點擊官網下載，即刻領取預約福利，和風田、禾羽、小迪一同馳騁江湖吧！

武林爭霸今日開擂！立刻下載體驗真福利熱血江湖

《熱血江湖：福利加強版》的武林爭霸大會今天正式開擂！網路俠客達人們將化身江湖中的頂尖高手，上線直播，展現絕技與策略。無論是快速修煉、累積資源、戰鬥技巧還是職業攻略，都會在這裡一一呈現。赤鬼攜手NL、羅傑、多莉和凱琪，將在上線後開啟直播，傳授武藝，各位少俠玩家切勿錯過，直播間還有大量新人禮包等待著你！

此外，為了解決熱江老玩家和廣大新玩家的痛點，《熱血江湖：福利加強版》提供了一系列優化，爽快開局即畢業，上線登入福利：直升30等、直接轉職、秒學輕功，新手練功不再折磨！官方更提升裝備強化成功機率、贈送海量防碎護符，摘下痛苦面具，助你快速拿到江湖神裝，走遍神州！另外上線就送自動拾取功能，擊殺怪物還能獲取真儲值卡，回歸江湖好康送不停！

十大福利，開服好康送不停！全服登入即領限定時裝、坐騎、稱號

為廣大玩家爭取福利好禮，官方推出豪華的全服十大福利！立刻下載創角，即可領取絕版時裝“小白龍（男）”與“萬聖公主（女）”，還能領取限量坐騎“松獅犬”、限量稱號“武器大師”及“馴獸之王”，更有海量火龍之心等好康上線即送！各位少俠立刻下載《熱血江湖：福利加強版》，無憂無慮地闖蕩江湖吧！

開服活動，福利相送

絕版時裝坐騎：登入即送絕版時裝福利，預約打卡贈送限量坐騎“松獅犬”，笑傲江湖的同時保持時尚外觀！

上線領取回歸好禮：直升30等、自動拾取特權、快速轉職，登入即領回歸大禮！

預約達成獎勵：事前預約人數突破100萬，預約活動圓滿結束，加碼獎勵大發送，50萬銀兩、草心丹、強化石、幸運符等海量預約獎勵，助力你成為武林巔峰！

限量稱號活動：官方Facebook粉專上線推出限量定制稱號活動，史詩級特效“武器大師”“馴獸之王”等你來拿！

直播間海量好禮：“武林爭霸”直播間活動同步上線開啟，赤鬼、NL、羅傑、湘湘和凱琪熱血直播間豪禮等待著你！

