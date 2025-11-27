經典電影《追殺比爾》遭刪片段「遊戲中」能看到？跟《要塞英雄》合作這天首播
鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的《追殺比爾》將在 12 月 5 日上映兩集混剪版《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》(暫譯，Kill Bill: The Whole Bloody Affair)，而中間將有失落篇章，Gogo 的妹妹將追擊新娘一路回到美國復仇決戰，這段動畫由《要塞英雄》的 UE 引擎製作重現這段 7 分鐘的精采戰鬥，也將推出《追殺比爾》相關造型。
《要塞英雄》第七章活動公開，《失落的篇章：Yuki 的復仇》將《追殺比爾》當初因為拍攝長度最後刪除的段落，也就是石井御蓮的女高中生保鑣 Gogo 在青葉屋被新娘殺死後，其妹妹 Yuki 追擊到美國復仇的故事，以 UE 引擎製作重現，這段 7 分多鐘的動畫也將在 12 月 5 日登上大螢幕，包含在《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》當中，而《要塞英雄》將首先在台灣時間 12 月 1 日凌晨三點在遊戲中首播。
Yuki Yubari 的造型也將在這段時間登入後贈送給玩家，除了她以外《要塞英雄》第七章至少將有三款《追殺比爾》主題造型。電影主角「新娘」（The Bride）本人將會收錄在第 7 章第 1 季的戰鬥通行證中，而 Gogo Yubari 的造型則會在物品商店中販售。
Yuki Yubari is on her way and it’s a big bloody deal.
After the next Chapter of Fortnite Battle Royale is live on November 29, all players who have logged in between November 27 at 9 AM ET and December 1 at 9 AM ET will immediately receive the Yuki Yubari Outfit! pic.twitter.com/Oo1tqPlWCJ
— Fortnite (@Fortnite) November 26, 2025
