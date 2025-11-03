經典韓綜《Hello Baby》珉豪「兒子」18歲了！從5歲萌娃→長腿校草 根本複製貼上偶像爸！
還記得《Hello Baby》裡那個圓臉、奶音、天天被SHINee哥哥們寵到不行的4歲小男孩嗎？時間真的超殘忍——節目裡被叫作「兒子」的佑根，現在竟然滿18歲了！而且近照一出秒刷社群版面：穿著校服、背著書包、戴著黑色口罩，身材抽高、肩線超挺，眼神深邃得像戲劇男主角，整個就是「安靜系校草」本人。
讓粉絲更驚呼的是，他目前就讀首爾公演藝術高中，跟一票未來明星同校！就算只是站在校園樹蔭下的隨手照，氣質也完全藏不住，鼻樑挺到影子都立體、眉眼清晰鋒利，那種乾淨少年感配上成熟輪廓，真的有夠犯規，根本複製貼上偶像爸珉豪！
想起當年，他還是被五個哥哥輪流抱著、哄著的小奶娃，圓圓臉蛋、軟萌語氣是大家的青春記憶。如今再看到他長高、長開、像個青春劇帥學長走出來的畫面，粉絲一秒喊老：「我們不是陪他長大，是看著自己變老。」
節目後雖然雙方鮮少公開互動，但2022年兩人曾在少女時代的節目上以視訊方式重逢，當時珉豪一眼認出他是佑根，粉絲就已直接破防；如今又看到佑根成年這一刻，留言區再度被感動洗版，大家都在敲碗：「拜託再同框一次！」
萌娃變男神，這波真的太會長。佑根，生日快樂！希望哪天舞台、戲劇、或綜藝的名單上，也能看見你的名字——那絕對會是全粉絲的十級回憶暴擊。
