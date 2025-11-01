經典「香蕉你個芭樂」成絕響 港星馮淬帆辭世享壽81歲

新北市議員蔡淑君（左）貼出合照悼念馮淬帆。翻攝自臉書



曾以一句經典台詞「香蕉你個芭樂」被台灣人熟知的港星馮淬帆，今（11/1）凌晨傳出於新北林口住處過世的消息，享壽81歲。新北市議員蔡淑君在社群平台發布消息，吸引許多粉絲紛紛留言哀悼。

新北市議員蔡淑君凌晨發文悼念馮淬帆：「他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。」她感性寫道：「他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。這樣的安排，像他會做的事——有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。」

馮淬帆出生於廣東，1970至1990年代是香港喜劇的代表人物之一。以《五福星》、《福星高照》、《精裝追女仔》、《最佳損友》等系列作品走紅，與洪金寶、曾志偉、吳耀漢等人齊名。他以靈活的肢體語言與誇張表情征服觀眾，角色鮮明又具喜感，是無數影迷心中的開心果。

馮淬帆不僅是喜劇演員，也曾挑戰正劇演出，與名導杜琪峯多次合作，在《每當變幻時》中飾演楊千嬅的父親，在《意外》中詮釋失智殺手，憑此角色入圍香港金像獎最佳男配角。他從誇張喜感跨足深沉內斂，展現實力派演技，成為少數能在不同時代皆被肯定的演員之一。

1986年，他取得中華民國身分證並定居台灣，選擇在新北林口安家，長年獨居過著低調生活。他曾多次表示熱愛台灣，形容「全亞洲今天台灣還是最好」，只要出國兩天就會想念台灣。

近年馮淬帆健康狀況不佳，今年5月他在社群透露因血氧濃度不足住院兩個月，出院後仍需依靠製氧機輔助呼吸，並感嘆「年紀到了，只好認了」，照片中他消瘦憔悴，沒想到短短半年後便傳出噩耗。

