經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導
連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。
品瑄分享麥當勞奶昔冷知識，並透露真實口感。（圖／翻攝自品瑄臉書）
營養師品瑄日前在臉書上分享，麥當勞奶昔推出後，她也跟上嘗鮮，在寒風中等了3個小時，終於買到限定回歸的奶昔，她同時分享一個關於奶昔的冷知識，事實上，因為早期美國地區上班族多是開車上班，這時候吃早餐很容易弄髒手，奶昔就成了有飽足感，又可以邊開車邊吃的快速早餐選擇，因此賣最好的時段其實是「早上上班時段」，她同時也透露奶昔的熱量，一杯共有430大卡、含50克精緻糖，至於值不值得排隊3小時只為喝一杯奶昔，品瑄笑說「其實買小美冰淇淋融化了再吃就好」。
麥當勞經典口味回歸，奶昔大哥也是受歡迎吉祥物之一。（圖／翻攝自麥當勞）
有網友近日在PTT發文表示，自己特地前往門市購買這款重出江湖的經典奶昔，卻驚覺口感與印象中有所落差。他指出，記憶中的麥當勞奶昔不僅濃稠，還帶有如同「細碎冰晶」般的微冰沙感，不同於現今類似霜淇淋融化的口感，透過AI查詢也得知麥當勞曾調整奶昔的製作方式，讓他好奇奶昔到底是什麼味道，貼文曝光後，有不少嘗過奶昔的網友紛紛留言分享心得「奶昔哪來碎冰？根本就是超甜霜淇淋融化的樣子」、「你是把星冰樂喝錯了嗎」、「從高中喝第一口就覺得是蛋捲冰淇淋打碎而已」、「記得就是很濃很甜，沒冰沙感」。
