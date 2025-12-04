經前症候群不是小情緒！中醫揭「氣血不通」成元兇：建議調理3個月

28歲的珮珮，每逢月經前一週情緒波動明顯，經常心煩易怒、焦慮不安，胸悶乳房脹痛，甚至伴隨失眠。因為工作壓力大，她晚上喜歡滑手機想轉移注意力，卻反而形成惡性循環，難以真正放鬆入眠。此外，她還長出痘痘，反映內熱與體內失衡的狀態⋯⋯











中醫望診時發現珮珮舌質紅、苔薄黃，脈象弦數有力，顯示肝氣鬱結且內熱化火。綜合四診與病史，辨證屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群。經過2個月的中醫調理，珮珮的情緒波動明顯減輕，乳脹胸悶舒緩，痘痘改善，睡眠質量提升，工作與生活壓力也較能調適。

衛福部新營醫院中醫科醫師林致展指出，從西醫的角度來看，經前症候群是因為月經週期中荷爾蒙像坐雲霄飛車，尤其是黃體素和雌激素的變化，影響大腦裡掌管情緒的血清素。

從中醫的角度來看，經前症候群更像是體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕一團亂。舉例來說，有的會因肝氣鬱結，心情悶悶不樂；有的氣血虛弱，常感疲倦想睡，甚至頭暈心悸；還有人因痰濕阻滯，感覺胸悶頭重；更有些患者是脾腎陽虛，容易手腳冰冷、水腫。

林致展表示，針對不同的體質，中醫會用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯來調理，並加牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥，以清肝火、解鬱熱，兼顧調理濕熱。針灸配合太衝、三陰交、神門穴位，促進氣血流通、安神助眠，幫助疏通氣血、安撫心神，讓身心恢復平衡。

經前症候群是氣血不通





中醫調理期為2～3個月



經前症候群要怎麼改善？林致展表示，中醫調理強調調氣活血、扶正祛邪，需要透過連續調整氣血與臟腑功能，逐步恢復身心平衡。體質調理需要耐心，一般建議調理期為2～3個月，搭配健康生活習慣，才能獲得穩定且持久的改善。

林致展提醒，如果民眾經常經前情緒不穩或身體不適，應及早尋求專業醫師評估，透過中醫整體調理與生活管理，擺脫經前困擾，恢復身心活力。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為經前症候群不是小情緒！中醫揭「氣血不通」成元兇：建議調理3個月