經前症候群調氣疏肝可讓身心合拍

廿八歲的珮珮每逢月經前一週，情緒波動明顯，經常心煩易怒、焦慮不安，胸悶乳房脹痛，甚至伴隨失眠；因為工作壓力大，加上晚上喜歡滑手機放鬆，卻反而形成惡性循環，難以真正入眠，臉上長出痘痘，反映內熱與體內失衡狀態，至衛福部新營醫院中醫科看診，林致展醫師望診時發現珮珮舌質紅、苔薄黃，脈象弦數有力，顯示肝氣鬱結且內熱化火，綜合四診與病史，辨證屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群，經過二個月吃藥調理，情緒波動明顯減輕，乳脹胸悶舒緩，痘痘改善，睡眠質量提升，工作與生活壓力也較能調適。

中醫科林致展醫師表示，中醫認為，經前症候群可不是單純荷爾蒙在作怪，更像是體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕一團亂。有些人會因肝氣鬱結，心情悶悶不樂、易怒，還伴隨胸脅脹痛和乳房不適；有的氣血虛弱，常感疲倦想睡，甚至頭暈心悸，精神萎靡；還有人因痰濕阻滯，感覺胸悶頭重，好像腦袋裡塞了棉花一樣；更有些患者是脾腎陽虛，容易手腳冰冷、水腫，腰酸背痛；針對不同的體質，中醫會用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯這些經典方劑來調理，並加牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥，以清肝火、解鬱熱，兼顧調理濕熱。針灸太衝、三陰交、神門穴，促進氣血流通、安神助眠，幫助疏通氣血、安撫心神（見圖，記者李嘉祥攝）。

林致展進一步說明，經前症候群反映身體氣血與情緒的失調，中醫辨證施治搭配生活習慣調整，能有效改善多種症狀；中醫調理強調調氣活血、扶正祛邪，需要透過連續調整氣血與臟腑功能，逐步恢復身心平衡。體質調理需要耐心，一般建議調理期為二至三個月，搭配健康生活習慣，才能獲得穩定且持久的改善，也呼籲如經常經前情緒不穩或身體不適，應及早尋求專業醫師評估，透過中醫整體調理與生活管理擺脫困擾。