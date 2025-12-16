經前症候群非單純情緒問題！中醫：針灸藥方可助調理身心

經前症候群不僅是情緒問題，更反映身體氣血與臟腑功能失調，透過中醫辨證施治搭配生活習慣調整，能有效改善多種不適症狀。臨床上，許多女性每逢月經前一週便出現情緒波動、胸悶乳脹等困擾，透過針藥並用的方式，可助患者恢復身心平衡。

經前症候群不僅是情緒問題，更反映身體氣血與臟腑功能失調。 （示意圖／Pexels）

一名二十八歲的珮珮便是受經前症候群所苦的典型案例。每到月經來潮前七天，她便開始心煩易怒、焦慮不安，同時伴隨胸悶乳房脹痛及失眠問題。工作壓力大時，珮珮習慣晚上滑手機轉移注意力，卻反而陷入難以入眠的惡性循環。此外，她臉上還冒出痘痘，顯示體內已處於失衡狀態。

林致展醫師經四診合參後發現，珮珮舌質呈紅色、苔薄黃，脈象弦數有力，顯示其體質屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群。經過兩個月的中藥調理，珮珮的情緒波動明顯減輕，乳脹胸悶獲得舒緩，痘痘改善，睡眠品質提升，面對工作與生活壓力的調適能力也有所增強。

經前症候群透過中醫辨證施治搭配生活習慣調整，能有效改善多種不適症狀。 （示意圖／Pixabay）

經前症候群從西醫角度來看，主要是因為月經週期中荷爾蒙劇烈變化，特別是黃體素和雌激素的波動，影響了大腦中掌管情緒的血清素。林致展解釋，中醫觀點認為，這不僅是荷爾蒙問題，更與體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕等多種因素有關。

根據中醫辨證，經前症候群可分為多種類型。肝氣鬱結型患者常感心情悶悶不樂、易怒，伴隨胸脅脹痛和乳房不適；氣血虛弱型則表現為疲倦嗜睡、頭暈心悸，精神萎靡；痰濕阻滯型患者多有胸悶頭重感；脾腎陽虛型則易出現手腳冰冷、水腫，以及腰酸背痛等症狀。

林致展醫師為患者針灸改善症狀。 （圖／ 新營醫院提供 ）

針對不同體質，林致展表示，中醫會運用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯等經典方劑進行調理，並加入牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥材，以清肝火、解鬱熱，同時兼顧調理濕熱。配合針灸刺激太衝、三陰交、神門等穴位，能促進氣血流通、安神助眠，幫助疏通氣機，讓身心恢復平衡。

「經前症候群需要透過連續調整氣血與臟腑功能，逐步恢復身心平衡。」林致展強調，體質調理需要耐心，一般建議調理期為二至三個月，搭配健康生活習慣，才能獲得穩定且持久的改善效果。

林致展提醒，女性若經常於經前出現情緒不穩或身體不適，應及早尋求專業醫師評估，透過中醫整體調理與生活管理，擺脫經前困擾，恢復身心活力。

