經前症候群 她胸悶乳房脹痛又失眠

新營醫院中醫師林致展幫助患者疏通氣血。（醫院提供）

記者翁聖權∕新營報導

28歲的珮珮，每逢月經前1週，情緒波動明顯，經常心煩易怒、焦慮不安，胸悶乳房脹痛，甚至伴隨失眠。因為工作壓力大，她晚上喜歡滑手機想轉移注意力，卻反而形成惡性循環，難以真正放鬆入眠。經新營醫院中醫師林致展開藥調氣疏肝減輕壓力，狀況大為改善。

新營醫院指出，這名患者除上述症狀外，還長出痘痘，反映內熱與體內失衡的狀態。中醫科醫師林致展望診時發現珮珮舌質紅、苔薄黃，脈象弦數有力，顯示肝氣鬱結且內熱化火。綜合四診與病史，辨證屬「肝鬱化火夾濕熱」型經前症候群。

醫師為其開藥調理，經過兩個月，珮珮的情緒波動明顯減輕，乳脹胸悶舒緩，痘痘改善，睡眠質量提升，工作與生活壓力也較能調適。

林致展說，從西醫的角度來看，經前症候群是因為月經週期中荷爾蒙像坐雲霄飛車，尤其是黃體素和雌激素的變化，影響了大腦裡掌管情緒的血清素。

而在中醫眼中，經前症候群可不是單純荷爾蒙在作怪，更像是體內氣機不暢、肝氣鬱結、脾虛痰濕一團亂。舉例來說，有些人會因肝氣鬱結，心情悶悶不樂、易怒，還伴隨胸脅脹痛和乳房不適；有的氣血虛弱，常感疲倦想睡，甚至頭暈心悸，精神萎靡；還有人因痰濕阻滯，感覺胸悶頭重，好像腦袋裡塞了棉花一樣；更有些患者是脾腎陽虛，容易手腳冰冷、水腫，腰痠背痛。

針對不同體質，中醫會用逍遙散、柴胡疏肝散、甘麥大棗湯這些經典方劑來調理，並加牡丹皮、梔子、金銀花等清熱涼血藥，以清肝火、解鬱熱，兼顧調理濕熱。針灸配合太衝、三陰交、神門穴位，促進氣血流通、安神助眠，幫助疏通氣血、安撫心神，讓身心恢復平衡。