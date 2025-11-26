經商風險升高 日經：日本企業逐漸降低依賴中國

（中央社東京26日綜合外電報導）日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴；隨著中日兩國近來外交關係緊張升溫，提醒了業界在中國經商的風險。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，日本帝國資料調查公司（Teikoku Databank）上週發布一項調查顯示，擁有海外業務的企業中，僅有16.2%將中國視為最重要市場，該數據低於2019年調查的23.8%。

這項調查還指出，認為中國是最重要市場的企業比例也從25.9%下滑至12.3%。

該調查於10月20日至31日進行，涵蓋1908間公司，其中59%的員工數超過1000人。調查顯示的轉變，跟過去幾年日本與中國的貿易持續下滑趨勢相符。

日本對中國的出口於2024年呈現連續第3年下降，日本貿易振興機構（JETRO）數據指出，2024年日本對中國出口相較2021年減少24%。

其中，日本對中國的汽車零組件出口連續3年出現兩位數下降，工業機器人等「特定功能機械」的出口也連續3年呈現兩位數下滑。

北京當局針對日本首相高市早苗11月7日在國會的發言，已經向日本採取一連串懲罰性措施，這凸顯出跟中國做生意的風險。

高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時說道，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

北京當局認為，高市早苗的言論違反「一個中國」原則。

中國之後採取一連串相關措施，包括發布針對日本的旅遊警示、勸阻中國人赴日留學以及暫停進口日本海鮮。

有人擔憂北京當局可能會擴大懲罰性措施，例如實施稀土禁運且限制其他貿易。

但日本的部分產業和地區，已經在推動多元化策略並開拓新市場。

旅遊業方面，日本北海道飯店接待的中國客數量已大幅減少，這些飯店業者也轉向吸引其他海外遊客。

在北海道，來自中國和香港的遊客占比已經從2019年8月的42%下降到8月份的23%。

業界人士指出，韓國遊客目前主導著北海道的旅遊業需求。

北海道洞爺湖太陽宮酒店的總經理表示，「因為中國遊客數恢復緩慢，我們一直努力吸引日本國內、台灣以及韓國的遊客」。（編譯：陳彥鈞）1141126