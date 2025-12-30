經國大橋改善工程疑義 竹縣府將與國土署討論

經國大橋改善工程說明圖。





新竹縣經國大橋改善工程近期引發相關團體討論，針對民眾提出設計疑慮，縣府表示，相關團體所根據的內容多屬於112年所提出之舊方案。縣府指出，本案經三次地方說明會，廣納民眾、民意代表及協會意見後，原方案已進行多次修正，並經內政部國土署審查通過。縣府尊重各界意見，將彙整意見後，與國土署共同討論後續處理方式。

經國大橋改善工程自推動以來，分別於112年1月14日、113年1月27日及113年8月24日辦理三次公開說明會，廣泛蒐集地方用路人之實際使用經驗與意見，並多次召開相關會議審慎研議評估後，已就原設計方案進行修正，修正重點包含汽機車不分道行駛、交通配置改採「方向分流」方式、分流路段調整為嘉豐五路至興隆路口、新增人行道、自行車道等人本交通設施。

工務處說明，修正後的方案經正式送交內政部國土署審查。國土署邀集學者專家與交通委員，依據現行交通設計規範及法規，全面審視圖面細節。經過審慎討論後，國土署於114年11月核定本案。

團體所關注的慢車道寬度問題，縣府指出，新設計已將車道寬度擴增至3米，並增設1.5米人行道空間。工務處表示，在發生碰撞事故時，總計4.5米的空間足以供救護車輛順利進出，同時1.5米人行道亦可作為臨時安置車輛或人員之用，該設計能因應救護需求，有效處理現場狀況。

針對先前民眾所提出之相關疑義，修正方案補充說明如下：

一、 取消往南（往新竹市）方向慢車道，避免機車匯入經國大橋時，因漸變段不足造成汽、機車交織衝突，機車維持於原主線車道行駛。

二、 取消經國大橋往嘉豐五路及興隆路之汽、機車實體分隔，避免產生車道彎繞，並降低興隆路與嘉豐五路口車流交織情形。

三、 往竹北方向慢車道之匯入線型，透過轉彎半徑調整，將設計速率由25公里／小時優化提升至40公里／小時。

四、 取消往竹北方向匯入經國大橋主線之慢車道，以降低潛在危險衝突點。

五、 考量緊急救護通行需求，取消汽、機車道實體分隔並加寬慢車道，確保救護車輛可順利通行。

