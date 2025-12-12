經手地下匯兌近3億 定居34年緬甸華僑繳回70萬判緩刑

〔記者鮑建信／高雄報導〕緬甸籍李姓華僑來台34年，被控從事地下台幣和緬幣匯兌，賺取0.25%手續費，時間長達9年、金額近3億元，獲取不法利益70萬元，被高等法院高雄分院依違反銀行法，從輕改判徒刑2年，並審酌他繳回犯罪所得，宣告緩刑5年。

判決書指出，被告李男為緬甸聯邦共和國華僑，自1991年間來台就學及工作。自2013年1月起至2022年7月止，他夥同在緬甸的親友，涉嫌未經許可共謀經營台幣、緬幣匯兌，並從中賺取0.25%手續費。

2022年9月13日上午，高雄市調處接獲檢舉，前往李男住處搜索，查扣帳戶等證物，總計匯兌金額高達2億8000萬台幣，不法獲利70萬元，依涉嫌觸犯銀行法，移送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院審酌李坦承不諱，判處有期徒刑3年10月，他不服上訴，高雄高分院認為他已繳回犯罪所得70萬元，改判徒刑2年、予以緩刑5年，期間交付保護管束，並接受法治教育5場，仍可上訴。

居住台灣34年緬甸華僑涉嫌事地下匯兌，被高雄高分院依違反銀行法判緩刑。(記者鮑建信攝)

