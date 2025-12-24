經手太子集團現金買名車 劉姓特助再遭北檢傳喚

（中央社記者劉世怡台北24日電）台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣包括勞斯萊斯等各式名車，查出名車均以現金在台灣向車商購買，經手者為劉姓女特助；今天再次傳喚劉女到案說明。

北檢查出，為了解買車相關金流，以被告身分再次傳喚劉女，劉女經調查局初訊後，已移送北檢複訊。劉女11月間首次到案說明，檢方認定無羈押必要，諭令新台幣15萬元交保。

此外，專案小組今天傳喚太子集團旗下天旭公司的4名設計軟體工程師，到案釐清案情。

廣告 廣告

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室，也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署10月15日主動分案調查。

北檢於11月4日指揮警、調，兵分47路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓4名被告獲准。

經比對分析扣案證物及被告、證人說法，檢察官11月18日指揮警、調拘提被告尼爾公司負責人林揚茂等人，聲押禁見林揚茂及2名財務主管獲准。

另外，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，檢方向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。（編輯：陳仁華）1141224