經期愛愛恐埋下隱憂！當心子宮內膜異位找上門 不孕症風險增





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】32歲的雅婷與丈夫感情甜蜜，即使月經來潮也不影響兩人的親密時光。然而近半年來，她開始出現明顯加劇的經痛，每次月經來都痛到無法上班。就醫檢查後發現，卵巢內長了一顆約5公分的巧克力囊腫。醫師在詢問病史時提醒，經期性行為可能增加經血逆流的風險，雖非子宮內膜異位症的唯一成因，但確實會提高其發生機率。雅婷這才驚覺，原本以為無傷大雅的習慣，竟可能為日後的婦科問題埋下隱憂。



經期性行為恐導致子宮收縮 促使經血逆流誘發內膜異位



婦產科醫師張至婷指出，約有70%的女性在月經期間會出現經血逆流至腹腔的現象。正常情況下，人體免疫系統會將這些逆流的子宮內膜細胞清除，但當免疫功能異常時，這些細胞便可能在卵巢或骨盆腔等部位著床生長，形成子宮內膜異位症。研究顯示，月經期間進行性行為時，因性高潮引起子宮收縮，加上過程中的運動刺激，更容易促使經血逆流進入骨盆腔，使子宮內膜碎片散布至不該存在的位置。

此外，張至婷醫師補充，經期時子宮內膜正在脫落，子宮頸黏液的保護作用相對較弱，此時進行性行為不僅可能將細菌帶入子宮腔，增加感染風險，也會提高經血異常流動的機會。即使月經已停止出血，子宮表面仍可能存在尚未修復的血管與腺管，因此建議在經期結束後2至3天，再恢復性生活較為安全。



子宮內膜異位症引發骨盆腔慢性發炎與沾黏 增不孕風險



子宮內膜異位症影響約10%至15%的育齡女性，在不孕症女性中，盛行率更高達25%至50%。張至婷醫師表示，不孕症患者中約有30%至40%同時罹患子宮內膜異位症。這些異位的內膜組織會隨著每次月經週期反覆出血，造成骨盆腔慢性發炎與沾黏，進而影響生育能力。



典型症狀包括隨年齡加劇的經痛、經血量多、性交疼痛、慢性骨盆腔疼痛及不孕等。若子宮內膜異位發生在卵巢，會形成內含陳舊經血的囊腫，因外觀如巧克力而稱為「巧克力囊腫」；若異位至子宮肌肉層，則稱為子宮肌腺症。



警覺經痛加劇與性交疼痛等警訊 透過多元化治療守護好孕



目前子宮內膜異位症的診斷方式包括超音波檢查、血液CA-125檢測及核磁共振等檢查。治療上可依症狀嚴重程度選擇藥物控制或手術治療，症狀較輕者可使用止痛藥或荷爾蒙藥物抑制病灶，若症狀嚴重，則可能需要腹腔鏡手術切除異位組織。



張至婷醫師提醒，若出現經痛逐年加重、性交時特定位置疼痛，或長期骨盆腔不適等情況，應及早就醫檢查。及早診斷與治療，不僅有助於改善生活品質，也能提升未來懷孕的機會。



