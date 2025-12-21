經歷地鐵亮刀驚魂 KIMIKO隨身帶保溫瓶自保

發生捷運隨機攻擊事件後，捷運站的乘客出入安全更受到重視。(記者翁聿煌攝)

〔記者林南谷／台北報導〕19日在台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，震驚各界，也讓舞蹈名師「KIMIKO」林睿君想起20多年前在美國紐約深夜發生的地鐵驚魂記，當晚一位醉醺醺男子上車後亮刀吼叫，KIMIKO靠著臨危不亂冷靜躲過驚險一瞬間。

然而事件結束後，KK恐懼並沒有立刻消失，整整好幾個月，每當她閉上眼睛，醉漢揮舞小刀的身影就會浮現在腦海中，無法安心入睡，「我開始反覆思考，如果我當時沒有移動，如果沒有人站出來，如果警察沒有及時出現，結果會如何？」

為了應對這種恐懼，KK開始寫日記，將自己的感受記錄下來，才慢慢逐漸釋放內心的壓力。此外，她也持續與朋友和家人分享這段經歷，「親友的支持和擁抱，讓我找回安全感。」從此之後，KK再也沒有選擇過空曠車廂，而是挑選人最多的位置，即使需要站著。

此外，KK開始隨身攜帶保溫瓶，因為在危急時刻，堅硬的物品可以成為自我防衛的工具，「而拉開距離，是最好的自保方式。」她認為，警覺性並非天生，而是需要後天訓練的反應能力，「在面對突發事件時，大腦可能會一片空白，甚至無法做出即時反應，這是完全正常的生理現象。」

那段可怕經歷，KIMIKO養成極高警覺性，學會如何在恐懼中自我修復，她希望自身故事能讓大家意識到警覺性的重要性，並在日常生活中多加留意，保護自己與身邊的人。

