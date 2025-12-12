經歷太短代表定性不夠？她27歲「換7份工作」 人資揭錄取關鍵

原PO好奇詢問，現在人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？示意圖／翻攝自Freepik

常常換工作會讓人資留下壞印象嗎？一名網友在Dcard中發布貼文，透露目前27歲但是已經換了7份工作，履歷上都只有寫經歷比較長的工作，目前是公司RD的助理工程師，薪水33K、年終1個月，現在已到職4個月，但是又想要換工作，因此好奇詢問，現在人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在Dcard中發布貼文，表示今年27歲目前住在新北，先前換過至少7份工作，在履歷中都只會寫工作經歷較長的幾份工作，只要是半年以下的都不會寫上去，不過都是比較不相干的職位，「最長的資歷只有一年半（超商副店長），其他有做過行銷美編、剪輯助理，但因為公司制度關係，所以都做不長久（都不滿半年）」。

原PO坦言，過去很迷茫，不知道自己要做什麼，因此在騎驢找馬，當然只能從低薪工作開始找，但因為知道已經將近30歲，想找個有技術性的工作定下來。目前擔任公司RD的助理工程師，薪水33K、年終獎金1個月，雖然知道門檻很低，但因為想當前端工程師，「無奈現在技術還不夠純熟，所以只能將就找一份比較入門﹑沒什麼門檻的開始做，會幫忙做一些網頁、應用程式的美編工作」。

原PO透露，現在工作80%以上都是在做跟程式無關的打雜工作而已，「因為我的程式技術還很菜，公司不敢讓我碰太大的案子，目前這份做4個月左右而已，想繼續找跟ui/ux 、前端工程師相關的工作」，現在工作大多都在打雜，雖然很輕鬆，但是很無聊。因此想換工作，好奇詢問現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？

對此，有擔任人資的網友在貼文下留言指出，現在的人資還是會介意求職者的穩定性，「人資的小小建議，在台灣的環境老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難上」、「還是會哦，我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「其他職缺我不清楚，但如果是前端工程師的話，我可以肯定的告訴你，會。我是HR不會錄取你，看到你的履歷我會直接刷掉」。



