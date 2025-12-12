經歷太短代表定性不夠？她27歲「換7份工作」 人資揭錄取關鍵
常常換工作會讓人資留下壞印象嗎？一名網友在Dcard中發布貼文，透露目前27歲但是已經換了7份工作，履歷上都只有寫經歷比較長的工作，目前是公司RD的助理工程師，薪水33K、年終1個月，現在已到職4個月，但是又想要換工作，因此好奇詢問，現在人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？貼文曝光後，引發網友熱議。
一名女網友在Dcard中發布貼文，表示今年27歲目前住在新北，先前換過至少7份工作，在履歷中都只會寫工作經歷較長的幾份工作，只要是半年以下的都不會寫上去，不過都是比較不相干的職位，「最長的資歷只有一年半（超商副店長），其他有做過行銷美編、剪輯助理，但因為公司制度關係，所以都做不長久（都不滿半年）」。
原PO坦言，過去很迷茫，不知道自己要做什麼，因此在騎驢找馬，當然只能從低薪工作開始找，但因為知道已經將近30歲，想找個有技術性的工作定下來。目前擔任公司RD的助理工程師，薪水33K、年終獎金1個月，雖然知道門檻很低，但因為想當前端工程師，「無奈現在技術還不夠純熟，所以只能將就找一份比較入門﹑沒什麼門檻的開始做，會幫忙做一些網頁、應用程式的美編工作」。
原PO透露，現在工作80%以上都是在做跟程式無關的打雜工作而已，「因為我的程式技術還很菜，公司不敢讓我碰太大的案子，目前這份做4個月左右而已，想繼續找跟ui/ux 、前端工程師相關的工作」，現在工作大多都在打雜，雖然很輕鬆，但是很無聊。因此想換工作，好奇詢問現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？
對此，有擔任人資的網友在貼文下留言指出，現在的人資還是會介意求職者的穩定性，「人資的小小建議，在台灣的環境老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難上」、「還是會哦，我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「其他職缺我不清楚，但如果是前端工程師的話，我可以肯定的告訴你，會。我是HR不會錄取你，看到你的履歷我會直接刷掉」。
更多鏡報報導
酒店妹揭恩客「暗黑秘密」10個有9個都是！全場愣：都好爸爸、好老公
外出遛寵物蟒蛇！屏東男遭「繞頸鎖喉」倒地濺血 驚悚畫面曝光
14歲少年狂刺女同學26刀！「不爽成績比較好」殺死她 判決出爐母崩潰
其他人也在看
公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人
公務員招考面臨嚴峻挑戰！報考人數從12年前的15萬人銳減至今年僅6萬人，年輕世代對公職興趣大幅下降。為解決人力缺口，政府已提高錄取率至21.14%創新高，然而，考取後放棄報到或轉單位的情況頻傳，國營事業的優渥福利也成為搶奪人才的競爭者。專家建議迎合新世代需求，提供彈性工時、改善福利，並簡化文書、表格和會議，讓公務員專注於服務民眾，化解招募危機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
領完年終再跳槽？ 專家1理由搖頭：恐提前引爆
主計總處發布最新統計，今年前10月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為新台幣3萬，然而，未滿30歲族群的中位數僅略高於3萬元，需要到40至49歲的階段，薪資中位數才能突破4萬元。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
不等員工出事才輔導！奕力科技提前導入照顧管家，實踐「照顧不離職」
員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。 奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。 陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。 雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。 照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
福麥公司拿5.9億國防標案 登記地址竟是旅店｜#鏡新聞
到底這家「福麥裝修公司」，為何能從裝潢業跨足國防產業?我們實際前往，這間公司登記在台南中西區的地址，卻發現竟然是一家旅店，旅館員工表示，老闆和裝修公司是同一人，裝修公司的辦公室也在樓上。街坊鄰居更透露，老闆李姓男子夫妻倆，業務範圍很廣，但對於他們為何能標下國防炸藥標案，也十分疑惑！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 3 小時前 ・ 10
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 190
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 31
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9