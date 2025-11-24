經歷疫情考驗！后里長照中心正式啟用！洪慈庸：帶來更完整的照顧服務

節目中心／綜合報導

前立委洪慈庸在臉書寫道，好感動！在立委任內爭取、卸任後持續緊盯的后里長照中心正式落成啟用！這座長照中心、以及進行中的后里醫院，都是任內全力爭取的重要醫療照顧資源。今天正式落成，卓榮泰院長也來蒞臨見證啟用！

衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構（圖／翻攝自洪慈庸臉書）

洪慈庸提到，長照中心經歷幾年的疫情考驗後，終於在今年順利完工啟用。由衷感謝從蔡英文前總統到賴清德總統，一路以來對長照政策的重視與支持。后里長照機構，中央投入4.7億、歷時兩年打造，近期將開始提供200床住宿型長照床位、30床日照床位，為后里與周邊鄉鎮帶來更完整、更安心的照顧服務。

前立委洪慈庸2019.06.10會勘后里醫院選址（圖／翻攝自自洪慈庸臉書）

洪慈庸透露，后里過去沒有的資源，能在任內替大家爭取到，真的感到非常榮幸。雖然已卸下公職，但始終關心地方的發展與鄉親的需要，也希望曾經努力爭取的建設都能順利完成，讓大家有更好的生活選擇。

前立委洪慈庸2019.10.02考察后里醫院+長照中心（圖／翻攝自洪慈庸臉書）

洪慈庸強調，大家關心的后里醫院進度，也正在如火如荼地進行！這是衛福部推動醫照合一政策的第一個示範點，未來將結合醫療與照顧，讓非都市區也能擁有更合理、更完善的醫療資源。都市計畫變更已經核定通過，接下來即將進入設計與發包階段。

前立委洪慈庸2021.04.06考察后里醫院+長照中心（圖／翻攝自洪慈庸臉書）

