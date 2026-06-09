經歷百般波折終於點頭了！ 民進黨今徵召鄭朝方戰新竹縣長
[Newtalk新聞] 年底縣市長選舉，民進黨除金門縣等艱困選區外，大致都底定各縣市長選舉，唯獨新竹縣長人選尚未確定。雖黨中央屬意現任竹北市長鄭朝方出戰竹縣縣長，惟其態度反覆且不確定，讓黨高層有意鎖定他人。不過，經歷百般波折，鄭朝方終於點頭參選。而民進黨今（10）日下午也將召開記者會，正式宣布其參選，同時身兼黨主席的總統賴清德也為親自為他披上授帶。
雖然民進黨中央早屬意鄭朝方代表民進黨出戰新竹縣長，不過鄭朝方遲遲未做出決定，甚至連賴清德出面親勸，也遲遲無法讓鄭朝方點頭參選。使得黨高層曾有意另尋他人或禮讓時代力量主席王婉諭參選新竹縣長。
不過，綜合多家媒體報導，鄭朝方已經點頭同意參選新竹縣長，而民進黨選舉對策委員會將於今日召開會議拍辦定案，並於下午經中央執行委員會通過徵召案，而民進黨也將為鄭朝方舉辦提名記者會，他本人也會親自出席並由賴清德將親自出席並授帶。
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