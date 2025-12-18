經民連憂勞健保撥補恐無以為繼 籲召開財政國是會議

台灣經濟民主連合今天(18日)示警，修正後的《財政收支劃分法》若正式上路，中央政府財政能力堪憂，每年撥補勞保新台幣200億至1,300億元的政策非常可能無以為繼，因此，他們呼籲賴清德總統召開財政國是會議，凝聚共識，推動各項財政健全改革方案。

台灣經濟民主連合今天拜會民進黨團，智庫召集人賴中強表示，他們不僅是對行政院提出的《勞工保險條例》修正草案表達支持，也提醒執政黨必須正視《財劃法》修法後的隱憂，應盡力確保勞保基金不破產。

廣告 廣告

賴中強指出，《財劃法》修法前，中央稅課收入佔全國實徵税款的71.5%，但中央需從稅課收入拿出新台幣4,329億元補助地方政府，這筆錢相當於全國實徵税款的11.5%，因此，中央原本實際能運用的錢大約是全國實徵税款的6成，佔比與凍省前相當，但在立法院自去年底以來3度修正《財劃法》後，已嚴重影響中央的財政能力。

賴中強進一步說明，第一次修法時，中央稅課收入佔比已經從71.5%降到63.6%，而地方補助款是2,809億元，相當於全國賦稅總收入的7.2%，也就是說，中央實際可用於施政的錢已減少至全國賦稅總收入的56.4%；第二次修法則強制中央對地方的補助款增加至5,455億，相當於全國實徵税款的14%，導致中央實際可運用的錢不到全國賦稅總收入的一半。賴中強說：『(原音)63.6%減14%，全國賦稅收入真的可以用於中央施政的會降到49.6%，低於50%，那在這種情況下，勞工朋友、經民連、全體國人自然擔心你每年1,300億的勞保撥補、200億的健保撥補還能夠繼續補得下去嗎？』

賴中強表示，在《財劃法》大砍中央財源的情況下，經民連擔心2020年以來每年撥補勞保200億元至1,300億元的政策非常可能無以為繼，因此呼籲賴清德總統召開財政國是會議，凝聚共識，推動各項財政健全改革方案。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，對於經民連的提議，民進黨團深表理解也願意共同推動，以確保政府能負起各職種社會保險的最終支付責任。