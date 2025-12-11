經民連批反年改「害慘現役公教」 新增缺口不該要納稅人買單

經民連今日召開「反年改，基金缺口擴大 納稅人沒有義務負擔」記者會。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 國民黨團推動修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，意圖停止年改後的所得替代率遞減制度，最快將於明（12日）闖關三讀。經濟民主連合今（11）日上午舉行記者會嚴正指出，政府僅對2023年7月1日以後實施「個人專戶制」所造成的財務缺口負完全撥補義務，對於因停止年改、讓制度大開倒車而新增的財務缺口，政府依法不負責，也不應要求全體納稅人承擔。

記者會一開始，經民連以行動劇呈現「李來希們：我享福」、「現役公教：我倒楣」、「納稅人：我不扛」等情節，凸顯若反年改法案通過，最終受害的是現役公教人員，而非已退休或既得利益者，並將使世代差距更為擴大，導致現役公教面臨無退休俸可領的困境。

經民連智庫研究員黃亭偉表示，銓敘部於11月送交立法院的報告已明確警告，若反年改法案通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前：公務人員基金將從原訂的2049年提前至2041年，教育人員基金則從2045年提前至2039年。

他指出，自年改以來至2024年，政府已投入2,590億元補強基金，近三年也撥補達512億元；預計未來十年撥補將達3,370億元。然而，若本次修法成案，為維持原本不提前破產的目標，政府勢必擴大撥補，兩大基金的補貼總額將翻倍至6,970億元，換算相當於國人平均每人負擔29,900元。

經民連智庫召集人賴中強律師強調，現行法律規範清楚指出，政府的撥補義務僅限因2023年7月1日後初任公教人員改採「個人專戶制」所造成的財務缺口，這是年改配套的一部分。

他重申，職業年金並非社會保險，政府對公教退撫基金沒有最終給付義務；政府的不可破產責任僅限於勞保、公保與國民年金等社會保險制度。若反年改導致新財務黑洞，依法不應要求政府與納稅人負擔。

經民連批評，國民黨提出的反年改法案，將使基金提前破產的風險完全轉嫁給現役公教與全體國民，既增加世代不公平，也造成新的財政負擔。他們強調，這樣的魯莽修法不僅破壞退撫制度的永續性，也可能讓現役公教成為制度倒退的最大受害者。

經民連今日赴立法院抗議，並提出三項警告與呼籲：第一，年改倒退，會害慘現役公教；第二，基金破產，勿牽拖全體國民；第三，堅決反對擴大撥補公教退撫基金。他們呼籲國民黨與民眾黨不要將年金改革推向回頭路，更勿放大世代剝削與職業不公平。

