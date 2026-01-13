經民連批眷改條例「圖利有錢人」：羅智強選區8個國宅佔比最高

記者楊士誼／台北報導

立法院今（13）日針對眷改條例修法召開朝野協商，台灣經濟民主連合痛批，羅智強及許宇甄的提案是「劫貧濟富」。經民連指出，符合提案的國宅共38141戶，如全數適用修法，總興建經費估算為2109.6億元。其中羅智強的選區大安區，是佔比最高的區域。羅智強則表示，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。許多國宅要政府免費重建，是做夢夢到的？

經民連指出，羅智強等人的草案讓全體納稅人出錢，幫「大安森林公園第一排--大安國宅」等都市精華區屋主，免費翻新、重建房屋，圖利特定人從千萬富翁變成億萬富翁。經民連並根據內政部營建署《國民住宅資料彙編(2004版)》，指出符合羅智強擴大國軍老舊眷村改建適用範圍的軍眷集合住宅，全台共計78個社區，38141戶，政府投入經費將超過兩千億元。

經民連智庫召集人賴中強指出，羅智強及許宇甄提案的眷改條例修法，非常可能在13日或16日的院會上強制通過。羅智強修法將適用範圍改成「本條例（1996年2月5日）公布施行前」興建完成，也就是擴大適用於1981年到1996年2月5日興建完成之軍眷住宅。而這段時間所興建的軍眷住宅，幾乎都是結構堅強的現代大樓，甚至多位於精華地帶，例如成功國宅與大安國宅。他痛批，此舉讓全體納稅人出錢，幫「大安森林公園第一排」等都市精華區屋主，免費翻新、重建房屋，圖利特定人。

賴中強指出，大安國宅是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建，1984年完工。以房仲網站搜尋的大安國宅待售物件，建物33坪、三房兩廳，售價高達四千萬元。他指出，都更是住戶的事，政府早在《都更條例》與《都市危老建物加速重建條例》設下各種獎勵，何必由國家出錢？

經民連智庫研究員黃亭偉指出，根據內政部《國民住宅資料彙編(2004年版)》資料分析，符合羅智強提案之國民住宅共有79個社區，合計39264戶，扣除都更已完工的正義新村1123戶，共38141戶，推估總建坪達105萬4821坪。如全數適用修法，總興建經費估算高達2109.6億元。當中佔最大宗的為台北市，共有44個社區，計22671戶；新北市共10個社區，計共3225戶，高雄市共10個社區，計8077戶。提案人羅智強的選區大安區，即有8個社區，包括正義東村一二期、泰順國宅一二期、成功國宅一二期、大安國宅一二期共4519戶，是所有行政區劃中佔比最高的區域。

經民連智庫研究員林芯羽分析，羅智強所在選區大安區，有八個國宅，分別為正義東村一期、正義東村二期、泰順國宅、泰順二期、成功國宅、 成功國宅剩餘地、大安國宅、大安國宅二期；王鴻薇選區中山區有四處國宅，為長春國宅、興安新村、圓山二村及實踐新村；賴士葆選區文山區則有一處國宅，軍功國宅位於和平東路。林芯羽痛批，國民黨只想討好這些黃金蛋黃區的選民，而無視全台危老建築，漠視租屋族權益。經民連也認為，國家沒有義務為1981年以後之改建眷村再改建。若國家介入出資重建，則應符合新公益目的；亦即配套修法，明訂因都更獎勵容積所增加之建坪，不歸原屋主，應全數歸屬於國有，充作社會住宅。

羅智強則指出，不管在會議或公開協商時，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。造謠者卻說，包括大安、成功許多國宅，都會要政府免費重建，是做夢夢到的嗎？他也表示，修法若通過，慈仁八村也不用再改建。原因是，15年前是因為國防部的疏失，讓慈仁八村的合法眷戶無法入住已改好的萬隆新舍；也就是說房子已經早就花錢（5億）蓋好了、閒置至今15年（每年政府要花1200萬元維護管理），若現在可以搬遷，並沒有房舍因此需要花費經費改建。

羅智強指出，慈仁八村是國防部犯錯的歷史共業，而眷改條例在12月31日立法院黨團協商中，民進黨、國防部也都有共識，認為慈仁八村是歷史共業，應該要解決問題，當時民進黨委員還稱他的提案「立意良善」、「照顧軍眷美意大家給予肯定」，這些直播都在網路上公開可查。

