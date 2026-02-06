經民連批藍無恥 籲政院不副署《黨產條例》

▲經濟民主連合痛批，國民黨修法毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心！行政院也應不副署《黨產條例》。（圖／經濟民主連合提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院今（6）日上午宣布，不副署《國軍老舊眷村改建條例》修正案，這是繼《財政收支劃分法》修正案後，行政院第二次不副署立法院三讀通過法案。立法院上月底三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，修正附隨組織定義，救國團不再是附隨組織，被凍結的資產可望解凍。經濟民主連合痛批，國民黨修法毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心！行政院也應不副署《黨產條例》。

經民連指出，提案的國民黨立委游顥等人以救國團曾隸屬國家、從事公益活動為由主張修法，但「曾隸屬於國家」並非豁免歸還不當黨產的正當理由。依《促進轉型正義條例》規定，不當黨產應移轉為國有，用於人權教育、社會福利與長期照顧等用途，政府應依法積極收回不當黨產，轉作社會住宅或長照機構。

經民連智庫研究員涂景亮表示，《黨產條例》立法目的在於排除威權時期的不當利益，屬於「對物不對人」的制度設計。若組織曾因黨國體制取得國家資產，事後轉為政黨或其附隨組織控制，更應依法歸還國家。此次修法將「曾隸屬於國家者」排除，明顯背離立法目的。

經民連智庫召集人賴中強指出，修法並非僅影響救國團，包含《中央日報》、中央電影事業公司、中興票券、松山油漆廠與北誼興業等，皆曾隸屬國家且被認定為國民黨附隨組織。倉促修法未經完整審查，恐導致大量原屬國家的不動產無須返還，形成重大法律漏洞。

經民連也指出，現行社會住宅與長照設施面臨用地不足問題，不當黨產依法可作為解方。以救國團仍占用的青年活動中心、學習中心與團委會為例，多位於都市精華地段，若依法收回轉作社宅或長照設施，將有助緩解居住與高齡照顧壓力。經民連呼籲行政院切勿副署修正條文，避免轉型正義倒退。

