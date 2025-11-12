經民連指違法短編450億統籌款 北市府回應了

台北市長蔣萬安到議會說明總預算案編製過程。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕經濟民主連合今(12日)召開記者會，指藍白去年通過的「財劃法」修正，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，市長蔣萬安更違法短編此筆450億元；主計處嚴正澄清所言「完全不實、請停止造謠」，強調市府依預算法規定、一切依往例在8月底前向議會提出預算，並說明會以追加預算的程序，編入中央在8月29日後陸續公布的相關補助。

主計處表示，總預算案依慣例於每年8月底前送請市議會審議。115年度總預算案於114年8月26日送市議會，市長蔣萬安在8月28日參加行政院院會時，也明確向行政院院長卓榮泰表達此情形。

主計處也說明，新版財劃法修法影響的統籌分配稅款及補助款，中央分別在8月29日及9月中旬陸續通知，因此未能納入115年度總預算案；市府在10月29日向市議會說明總預算案編製經過，籌編作業及程序都合法；新增的統籌分配稅款會以追加預算的方式編入。

