經民連稱羅智強眷改條例修法圖利「億萬富翁」. 秒被國防部打臉

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強提出眷改條例修正案，主要要將台北市「慈仁八村」納入範疇。但經濟民主連合今日卻舉行記者會稱該法會將大安國宅等精華區都納入，讓千萬富翁變成億萬富翁。雖然，國防部反對羅智強修法提議，但副部長徐斯儉今(13)日回應羅智強該修法是否僅限於「慈仁八村」50戶時，也打臉經民連說法稱「是」。

立法院院長韓國瑜今日主持黨團協商。第一案就是羅智強等提出的「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」案。該修正案內容主要將第三條條例所稱國軍老舊眷村，係指於中華民國六十九年十二月三十一日以前興建完成之軍眷住宅，修正為「指本條例公布施行前興建完成之軍眷住宅且有改建之必要」。

對於該修法，經民連今日上午提前舉行記者會批評稱，1981年到1995年這十五年間，已是國家大幅推動興建現代化國民住宅以及開始推動舊眷村改建的時期。這些眷村改建的現代化國宅遍佈全台灣，尤其台北市佔最多，且多數國宅坐落於都市精華地段，例如：大安國宅，原本就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建，在大安森林公園旁，要價不菲，更是可以在房屋市場上自由交易買賣。羅智強要修法讓全國納稅人幫坐擁在大安區精華地段國宅的屋主進行免費房屋重建，投入國家大量資源，讓千萬富翁變成億萬富翁，忽視更需要協助的危老建築重建及租屋族權益。

不過，提案人羅智強今日在黨團協商說，過去一年多國防部告訴他，按照第三條修正內容受影響的只有「慈仁八村」的50戶眷戶，沒有其他。國防部副部長徐斯儉則回說，「是」。接著羅智強說，「謝謝你正面回覆。所以這次眷改條例修正當然就不包括已經改建完成的成功國宅、大安國宅等」。徐斯儉回應說，「是」。

羅智強接著說，「我要非常感謝國防部的澄清，樓下的記者會，包括經民連最近一直造謠，說最近修法過了，政府要幫大安區坐擁精華地段國宅屋主，包括成功國宅、大安國宅、大安新村、建南新村、建國新村.....，進行免費的房屋重建，要投入大量的國家資源，讓千萬富翁變成億萬富翁。謝謝國防部，這根本就是公然的造謠。國防部剛剛已經再次確認只有慈仁八村的50戶是遷移不是改建。」

羅智強說，他要告訴這些法盲律師，眷改條例所稱的老舊眷村是指在中華民國69年12月31日以前興建的完成的軍眷住宅，且需四個條件。成功國宅已經不是眷村了，根本就不會受到影響。國防部已經幫慈仁新村蓋好房舍了。卻因國防部的疏失卡住無法搬進去，永遠無限卡下去。且慈仁八村現址也可以活化，變成職務宿舍。上週，國防部還來告訴他沒有修法，無法解決。他今天修這個法律，讓國防部三贏，到底是哪裡不對，造謠成全台國宅都要花幾千億改建。

不過，民進黨團總召柯建銘說，慈仁八村本來就不是眷村改建範疇，修法讓它滿足這個，這已經構成貪污罪圖利罪。這非常嚴重的事情，慈仁八村整個請願訴訟已經都輸了。「你一直為難國防部，國防部怎麼可能和你一起犯貪污罪條例呢？」

民眾黨團副總召張啓楷說，他支持羅智強的理直氣壯。既然羅智強提的是三贏方案，他們強烈支持。這兩年他的瞭解，一直有溝通。看能不能幫「慈光八村」解決這個問題。這是民眾黨明確表態。

國防部政戰局局長史順文中將則說，建議維持現行條文。該案已經在104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例規定。其次、眷改基金到114年11月已經累積短絀1050億元，尚有529億元不適用的營地周轉金待繳還國庫。修法通過將增加眷改基金負擔。基於法律安定性及眷改條例工作的一致性、公平性，建議維持現行條文。

最後，院長韓國瑜表示，本條文保留，院會討論時，各黨團推派一位發言，逐條討論時依黨團版本先後進行表決。

