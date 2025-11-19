經民連籲總統召開財政國是會議 民進黨思考擴大民間參與

藍、白聯手在立法院通過二修「財劃法」，行政院表態將全面迎戰。台灣經濟民主連合今天(19日)拜會民進黨中央，呼籲賴清德總統召開財政國是會議，「用更大的民主化解民主的紛爭」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，國會不討論，就讓社會來討論，民進黨會慎重思考如何擴大民間參與。

國民黨、民眾黨在立法院聯手二修「財政收支劃分法」，行政院表示該項修法將嚴重影響「公債法」上限和總預算編列，並表態將提出修法版本、全面迎戰，朝野「財劃法」大戰將再起。

對此，台灣經濟民主連合會長賴中強、副會長張信堂、周婉窈19日拜會民進黨中央黨部，呼籲兼任民進黨主席的賴清德總統慎思如何「依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制」。他們建議參考前總統李登輝的先例，召開財政國是會議，廣邀中央、縣市、鄉鎮三級政府首長、財政主計、衛生福利等官員、各政黨代表、學者、專家與公民團體代表等，討論「財劃法」再修正及勞健保、年金、國防及新社福需求之財政規劃，用「用更大的民主化解民主的紛爭」。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤在會後受訪，表示民間團體對於粗暴、暴衝、草率通過惡修「財劃法」表達高度憂慮，也對即將要在立法院二、三讀的年改法案造成國家財政負擔表達公民的心聲。對於民團希望總統召開財政國是會議，創建新的平台，民進黨中央會審慎思考如何與民間對話。吳思瑤說：『(原音)畢竟國會不討論，就讓社會來討論。台灣是擁有強大的公民社會，尤其攸關國家財政永續、世代正義議題上，更應當讓社會一起來關注、社會一起來發聲。是不是用什麼形式擴大公民社會的參與，一起匯聚對國家財政更均衡的使用方式，這樣的平台，我們會慎重思考來跟民間對話。』

吳思瑤也指出，民進黨與經民連的討論非常正向，討論過程也凸顯一件事，那就是立法院動輒以逕付二讀的方式決定國家數千億的財政用途，且逼迫行政院違法舉債，這些作為需要社會各界更加關注。