經民連籲賴清德召開財政國是會議 吳思瑤：國會不討論就讓社會來討論

灣經濟民主連合呼籲賴清德召開財政國是會議。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞]

立法院藍白黨團二修《財政收支劃分法》，行政院表態全面迎戰。台灣經濟民主連合今（19）日拜會民進黨秘書長徐國勇、政策會執行長吳思瑤，呼籲總統賴清德召開財政國是會議。對此，吳思瑤表示，國會不討論，就讓社會來討論，台灣擁有強大的公民社會，攸關國家財政永續、世代正義，更應當讓社會一起來發聲，「這樣的平台，我們會慎重思考，來跟民間對話」。

台灣經濟民主連合今下午由會長賴中強、副會長張信堂、周婉窈偕同幹部拜會民進黨中央黨部，呼籲賴清德召開財政國是會議，參考故前總統李登輝的先例，以國是會議化解紛爭，凝聚改革動力。

廣告 廣告

台灣公民陣線執委羅宜表示，賴清德要廣納雅言，慎思如何「依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制」。並呼籲賴總統優先推動召開財政國是會議，先以總統統籌國家大政方針的全局視野，讓全體國人理解，當前國家面臨內外情勢的整體財政需求與困難，廣邀各界會商形成國人多數意見，再以總統協調五院的高度，懇切溝通，說服各界採納財政國是會議結論。

賴中強點出 5 個賴清德應召開財政國是會議的理由，第一，因應《財劃法》再次修正，避免政府因屈從藍、白黨無理的補助要求，違反《公共債務法》15% 舉債上限，違法超額舉債，遭國際信評機構調降台灣主權信用評等，影響企業與銀行籌資，損害企業勞工、股東與全體國民經濟利益。

第二，因應《財劃法》再次修正，避免地方大幅膨脹的統籌分配稅款與補助款，排擠各項國民社會福利給付；第三，因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。

第四，因應《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，包括「台灣之盾」（T—Dome）所需之財源；第五，因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革，所需之財源。

賴中強說明，去年《財劃法》修正，國民黨團總召傅崐萁從中央挖走 4,000多億元，建議朝野 1,000 億留地方、1,000 億給還中央、1,000 億應撥補勞健保及公教退撫基金財務缺口、1,000 億新社福，並用於長照3.0、國民年金至少八千、社會救助與家庭照顧假等新社福改革。

吳思瑤受訪表示，相關訴求無非是民間團體、專業團體，對於這種粗暴、暴衝修法，草率通過的《財劃法》表達高度憂慮；此外，民團也對於即將在院會二、三讀的年改，造成國家財政負擔，表達需要讓公民力量來發聲。

針對民團要求召開財政國是會議，吳思瑤表示，民進黨中央當然會非常審慎、感謝經民連提供的建議，「畢竟國會不討論，就讓社會來討論」，她說，台灣擁有強大的公民社會，攸關國家財政永續、世代正義，更應當讓社會一起來關注、發聲，「這樣的平台，我們會慎重思考，來跟民間對話」。

吳思瑤表示，今天討論非常正向，但都凸顯一件事，立法院這種動輒以逕付二讀的方式，決定國家數千億的財政用途，且逼迫行政院違法舉債，這些作為需要社會各界更關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨將上資安課 賴清德：中國極可能透過AI模型危害台灣安全

鄭麗文與黃國昌今會面 聚焦藍白怎麼合、政黨競合非零和等四大主軸