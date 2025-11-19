經民連籲賴總統開財政國是會議 民進黨：慎重考慮擴大公民參與
〔記者陳政宇／台北報導〕憂心立法院再度惡修「財政收支劃分法修正案」，經濟民主連合今(19日)呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德召開財政國是會議。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤回應，民進黨將慎重思考，以何種形式擴大公民社會的參與，匯聚對國家財政更合理、更均衡使用方式的平台。
經民連會長賴中強、副會長張信堂和周婉窈等人，今天下午拜會民進黨中央黨部，由秘書長徐國勇及吳思瑤接見。經民連提出5點理由，建議總統召開財政國是會議。第一，因應「財劃法」再次修正，避免政府因屈從藍白黨人的無理補助要求，違反「公共債務法」15%舉債上限，違法超額舉債，遭國際信評機構調降台灣主權信用評等，影響企業與銀行籌資，損害企業勞工、股東與全體國民經濟利益。
第二，因應「財劃法」再次修正，避免地方大幅膨脹的統籌分配稅款與補助款，排擠各項國民社會福利給付。第三，因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。
第四，因應「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，包括「台灣之盾」(T-Dome)所需之財源。第五，因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革，所需之財源。
對此，吳思瑤會後受訪表示，經民連對於立法院以粗暴、暴衝、草率通過的方式二度惡修「財劃法」，表達高度憂慮，也對即將在立法院會進行三讀的年金改革相關修法，擔憂造成國家財政負擔。
吳思瑤說，民間團體表達需要讓公民力量來發聲，經民連也建議召開財政國是會議做為一個新的平台；民進黨中央對此非常審慎，正在想方設法，「畢竟國會不討論，就讓社會來討論」推動相關討論，台灣擁有強大的公民社會，尤其在攸關國家財政永續以及世代正義的議題上，更應當讓社會一起關注、發聲。
吳思瑤強調，民進黨將會慎重思考，用什麼形式擴大公民社會的參與，一起匯聚對於國家財政更合理、更均衡使用方式的平台，藉此與民間對話。今天的討論非常正向，也凸顯立法院動輒以逕付二讀、零討論的方式決定國家數千億財政支用、以及逼迫行政院違法舉債等作為，需要社會各界更加關注。
