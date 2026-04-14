經民連黨部前抗議 國民黨高舉國旗正面反擊：不敢面對中華民國，還替民進黨轉移共諜焦點
針對經民連今（14）日前往中國國民黨中央黨部前抗議，國民黨多位市議員擬參選人在巨幅中華民國國旗前，正面回應，持續發言、輪番駁斥，不斷高喊「民進黨有共諜」，聲勢明顯壓過對方。相較之下，經民連人士多次照稿發言、數度語塞，場面對比鮮明。
現場包括台北市議員楊植斗、北市議員擬參選人郭音蘭、李明璇、張延廷、賴苡任、滿志剛、李煥中以及青年部主任李昶志等，一同揮舞國旗，嗆聲經民連「不敢面對中華民國」，更直接質問，民進黨執政下共諜案接連爆發，真正該被追究、該被抗議的，難道不是民進黨嗎？經民連對綠營連爆共諜案輕輕放下，還敢到國民黨中央黨部前抗議，這種只會抹黑在野黨的無聊舉措，令人不齒！
國民黨表示，今天現場最清楚的畫面是，創建中華民國的國民黨，站在中華民國國旗前，公開宣示中華民國主權、正面迎戰；反觀經民連，對於鄭麗文主席訪陸及兩岸合作交流措施，仍然只會重彈「抗中」的意識形態老調，卻無法正面回應交流措施為台灣觀光、農漁產品、中小企業產品所帶來的利多，顯得其抗議訴求蒼白空洞、完全失焦。
國民黨指出，經民連一昧配合民進黨操作政治對立，這不是真愛台灣、不是真愛台灣的產業，完全不在乎台灣產業發展、兩岸經濟共榮共好的前景，只會一昧配合民進黨抗中保台、自我束縛的意識型態，再次證明經民連早已淪為民進黨的外圍打手。
國民黨強調，人民現在看得很清楚，國民黨才是捍衛中華民國主權的政黨；經民連只會替民進黨轉移焦點，迴避人民真正關心的議題。面對兩岸交流，國民黨堅持以人民利益為優先。對於那些只會配合民進黨政治操作的經民連團體，是非公道，人民自有公評。
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