經民連：先審中選會人事案，緩議不在籍投票

立法院民眾黨團提案之《不在籍投票法》草案，未經委員會審查討論，即於 12 月 12 日抽出逕付二讀，1 月 15 日舉行朝協商，最快將於 1 月 23日闖關表決。台灣經濟民主連合與台灣前進陣線20日上午舉行記者會，呼籲民眾黨懸崖勒馬，立法院應緩議民眾黨團《不在籍投票法》草案，先審查中選會人事同意權案，待新一屆中選會產生後，聽取新任中選會主委之可行性檢討與分析報告後，再來審議《不在籍投票法》草案。

經民連：民眾黨搶當白老鼠，葬送選舉公信力

經民連智庫召集人賴中強指出：去年底立法院所通過的原住民族不在籍投票，總選舉人數只有43萬餘人，而且只適用於山地原住民立委與平地原住民立委兩種選票的移轉投票。民眾黨的《不在籍投票法》草案，是要推動所有選舉及公投的全面不在籍投票。以 2026 年底九合一地方大選為例，全面不在籍投票意味著：全國 1,954 萬選民都可以申請從 1 萬 7 千多個投票所移轉至其他 1 萬 7 千多個投票所投票，而且涉及 8 896種選票（一個選區就有一種選票）的申請移轉、列造名冊、移交點交、領票、開票、計票、統計，其複雜程度與所需人力，遠遠超過原住民立委選舉不在籍投票。

賴中強：免親自查核將導致「冒名移轉」，重演扣身分證式賄選

賴中強指出：依照民眾黨版草案，選民僅需於投票60日前「書面申請」並「送達」戶籍所在選舉委員會，即可不在籍投票。竟然不要求本人親去戶政事務所核對人別。他認為，此一漏洞極其危險，若有心人士隨便冒名盜刻印章，選民本人直到投票當日才發現投票權已被移轉至他處，將產生大量的投票糾紛與法律爭議。

賴中強強調：過去台灣曾經存在的賄選方式，是到敵對優勢選區「扣留選民身分證」，直到投票結束後才歸還。若此版寬鬆的不在籍投票實施，賄選集團甚至不用扣留身分證，不用花錢，只要針對對手的優勢選區，進行大量的「冒名移轉申請」，將選票移轉到偏遠地區，即可達成實質剝奪投票權的效果，而且，沒有金流，難以追查實際行為人。

賴中強：非郵寄非電子投票，實體選票移轉的不在籍投票難度更高

民眾黨為了去除人民對電子投票(可能發生系統舞弊)及郵寄選票(無法擔保本人投票)的疑慮，一再強調其版本是保守謹慎的實體選票移轉的不在籍投票。殊不知，如此所涉及的行政作業有多龐大。以九合一大選為例，8896種實體選票的運送，點收是高難度動作。即使只以縣市選委會為單位，把22縣市選委會印的選票，運到其他21線市選委會，光這第一層就有462組運輸路線的安全與防弊問題要處理。然後，台灣選舉實務計票鐵律，帳要平，零瑕疵。有效票+無效果+已領未投票=選舉人名冊領票數。選舉人名冊領票數+用餘票數=選舉人數=領取選票總數。如果數字不相等，必須反覆檢查找出原因。九合一選舉，一個投開票所結九個選票計票公式，已屬吃力。在民眾黨的草案下，每個投開票所，邏輯上，最多有8896種選票，就算只有100種選票，那開票絕對不會只有一天。如此，勢必影響到人民對選舉結果的信任。

台灣基進台北黨部主委 台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱：深化民主，不在於「方便投票」，而在於公民親自走進投票所、親手投入選票，共同承擔共同體的未來。

今天我們站出來，是要清楚表達台灣基進的立場：台灣不需要不在籍投票，更不能在中國高度介選風險下，自己替民主打開破口。

中國介選從來不只是假訊息干擾，同時還是透過炒作選舉爭議、破壞制度公信力，讓人民不再相信投票結果。台灣目前的投開票制度公開、透明、可監督，是國際公認的模範生。去年韓國大選因提前與海外投票亂象，引發社會質疑，民間甚至出現「只要台灣式人工記票」的訴求。

世界在學台灣，我們卻要倒退引進高風險制度，這完全沒有必要。

而且不在籍投票勢必衝擊現有投開票流程，增加登記、運送、保管風險，在偏鄉更可能破壞秘密投票原則，更重要的是台灣根本沒有投票率過低問題，沒有必須為了表面上提升投票率，犧牲制度安全。

如果要降低青壯族群返鄉投票的負擔，政府可以提供交通補助、抵稅或優惠措施，解決成本問題，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。

最重要的是，台灣的選舉一直處在中國介選威脅之下。中國不只想影響結果，更想製造爭議，讓人民懷疑民主本身。俄羅斯在侵略烏克蘭前，就已多次干擾其選舉；韓國大選期間，也出現中國疑似偷拍投票、代理投票等等爭議，難道中國會介選韓國，卻放過台灣嗎？

深化民主，不在於「方便投票」，而在於公民親自走進投票所、親手投入選票，共同承擔共同體的未來。

最後我們要強調三點：

第一，台灣投開票制度已成熟透明，引入不在籍投票只會增加風險；

第二，台灣投票率本就名列前茅，沒有引入不在籍投票的迫切必要；

第三，在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被拿來「以民主顛覆民主」。

台灣基進堅決反對不在籍投票，我們認為，守住投開票作業的公信力，就是守住台灣民主的命脈。

台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯：移轉投票制度，必須有相當多的細節、配套要考慮，應該要經過公聽會和內政委員會，與中選會委員完整的溝通下，才能在確保在不違反秘密投票原則下進行。

甘崇緯清楚表示，如同2024年，綠黨支持國會改革，讓國會有聽證調查權，但堅決反對濫權違憲法案一樣；台灣綠黨支持「國內移轉投票」，但我們反對把一個超高風險、超高複雜度的制度，硬塞進一個人事不齊、責任不明的選務體系裡，然後期待它不出事。

「我請大家想像一個很真實的畫面，一位戶籍在屏東縣恆春鎮墾丁里的年輕人，申請在新北新莊投票。結果那個投開票所，可能就只有他唯一一張來自「墾丁里」的選票。」甘崇緯說。

他表示，開票時一亮票，大家不只知道「這張選票來自墾丁里」，還會同時知道他縣長投給誰、縣議員投給誰、鎮長投給誰、鎮民代表投給誰、里長投給誰。

「哇！憲法保障的秘密投票原則被違反了，那是不是又是一部違憲的法律？」

再來是行政災難。大家還記得2018年公投綁大選的排隊惡夢嗎？那時只是多領10張全台灣一樣的公投票，選務就已經癱瘓。

但2026年是九合一，台灣光是村里就有接近8000個，加上原住民族要去投原住民議員，所以全台選票組合接近九千種。也就是我們要怎麼設計，才有辦法讓一個投開票所不會出現選務爆炸，本身就是一個超高難度的事情。更何況是這會決定我們國家命運的制度。不可不慎。

所以，移轉投票制度，必須有相當多的細節、配套要考慮，應該要經過公聽會和內政委員會，與中選會委員完整的溝通下，才能在確保在不違反秘密投票原則下進行。

若非如此，這不是改革，這會讓我們引以為傲的選舉制度，毀於一旦。

再強調一次，我們不是反對改革，我們反對拿選舉制度當政治操作的工具。

所以我呼籲民眾黨與國民黨：先把中選會人事審完，再來談移轉投票修法。不要為了政治鬥爭，拿台灣最神聖的民主基石開玩笑。謝謝大家。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈：制度要想辦法讓人民投票不要那麼困難；但我們反對在還沒有準備好的情況下，就把這麼大的制度一次推上路。

大家好，我是小民參政歐巴桑聯盟的徐鶯慈。

可能會有一些民眾感到疑惑，小歐盟的黨名裡就有「小民參政」，不就是希望降低政治參與的門檻嗎？那不在籍投票不是讓投票更方便嗎，我們為什麼要反對？

我想先說清楚一件事：

小民參政要降低的，是參與政治的門檻，不是把制度風險往下丟。

對我們來說，能不能參與投票，不只是投票那一天能不能到場。

還包括三件事：

第一，大家能不能看得懂這個制度；

第二，大家相不相信這場選舉是公平、可信的；

第三，如果制度真的出問題，承擔後果的，會不會正好是最沒資源的人。

不在籍投票看起來很方便，但它其實是一個非常吃制度信任、也很吃行政能力的制度。而這種信任，並不是用口號建立的，而是來自人民能不能理解、能不能確認這張票是怎麼被處理的。

當投票不再只是走進投票所、親眼看到開票，而是牽涉到申請、移轉、運送、點交等一連串不在人民眼前的流程，一旦發生爭議，選民其實很難知道問題出在哪一個環節。當制度變得看不懂、也說不清楚，對選舉結果的信任，就會開始動搖。

台灣的民主投票，是花了很長的時間，經歷多次的衝突和改善，才讓人民慢慢相信，自己手中的那一票真的有價值。

也正因為走過那些歷史，我們才更不希望，再重演像中壢事件那樣，因為選舉不被信任，而引發社會衝突的狀況。所以在討論投票制度要不要調整的時候，我們才會一直提醒，一定要更謹慎。

我們擔心的是，現在連實際負責選務執行的中央選舉委員會，人事都還沒有完成審查，專業評估也根本還沒出來，卻要推動全面不在籍投票。在這種狀況下，說是降低門檻，其實比較像是要大家先接受一個風險不明、責任不清的制度。

也因此，我們要說清楚，小歐盟支持改善投票制度。

但對我們來說，改善不是只有一條路。無論是移轉投票、投票假，或其他降低返鄉投票成本的方式，都應該優先選擇不拉長選務流程、不增加制度風險的做法，而不是一次把整個民主制度推到高風險狀態。

所以我們支持的是，制度要想辦法讓人民投票不要那麼困難；但我們反對在還沒有準備好的情況下，就把這麼大的制度一次推上路。

小民參政最怕的，不是投票麻煩，

而是投完票，卻沒有人再相信那一票。

也因此，我們主張，應該先把中選會人事補齊，

讓專責機關站出來，誠實說清楚：能不能做、怎麼做、要準備多久，

再來討論其他制度調整，這才是我們認為對民主負責的作法。。

時代力量發言人鄭宇焱：唯有確保「投、開票」過程萬無一失，移轉投票這個制度才能走得穩、走得遠，真正成為台灣民主的驕傲。



時代力量一直以來，無論是在公民投票或是公職人員選舉上，都認為應該在台澎金馬境內推動「移轉投票」。

因為，不論是因為工作限制或返鄉路途遙遠，都不應該成為國民行使投票權的障礙。推動「就近投票」，不僅是民主制度的進一步深化，更是落實公民權、提升「投票進用性」的必要進程。

然而，2026 年即將迎來九合一地方公職人員選舉。從縣市長、議員、鄉鎮市民代表到村里長，選區極其繁雜，選務難度本身就是一項巨大的挑戰。為了讓「移轉投票」這項良政能夠在台灣穩健落地，時代力量認為，「審慎的規劃」與「充足的評估」是成功的唯一前提。

特別是目前中選會的主委、副主委及委員名單仍待立法院審議通過。移轉投票涉及極為複雜的技術環節與行政配套，我們需要一個穩定的中選會領導團隊，進行務實的選務執行評估。倉皇立法，缺乏立院、中選會跟社會的溝通，只會傷害了移轉投票的落實。

基於此，時代力量提出兩點明確立場：

我們支持「移轉投票」： 但這必須建立在嚴謹的行政配套與技術準備之上，確保每一張選票都能被公正、安全地紀錄。

必須完善立法程序： 我們呼籲立法院在修法落實移轉投票前，應優先處理中選會的人事審查。讓新任的領導團隊帶領專業選務同仁來到立法院，針對法案實質內容與執行細節，進行充分且透明的討論。

最後，我們要強調，任何新制度的第一次落實，都直接影響大眾對該制度的信心。唯有確保「投、開票」過程萬無一失，移轉投票這個制度才能走得穩、走得遠，真正成為台灣民主的驕傲。

