經民連：先審中選會人事案，緩議不在籍投票
台灣經濟民主連合與台灣前進陣線20日上午舉行記者會，呼籲民眾黨懸崖勒馬，立法院應緩議民眾黨團《不在籍投票法》草案，聽取新任中選會主委之可行性檢討與分析報告後，再來審議《不在籍投票法》草案。（圖片來源／經民連直播）
立法院民眾黨團提案之《不在籍投票法》草案，未經委員會審查討論，即於 12 月 12 日抽出逕付二讀，1 月 15 日舉行朝協商，最快將於 1 月 23日闖關表決。台灣經濟民主連合與台灣前進陣線20日上午舉行記者會，呼籲民眾黨懸崖勒馬，立法院應緩議民眾黨團《不在籍投票法》草案，先審查中選會人事同意權案，待新一屆中選會產生後，聽取新任中選會主委之可行性檢討與分析報告後，再來審議《不在籍投票法》草案。
經民連：民眾黨搶當白老鼠，葬送選舉公信力
經民連智庫召集人賴中強指出：去年底立法院所通過的原住民族不在籍投票，總選舉人數只有43萬餘人，而且只適用於山地原住民立委與平地原住民立委兩種選票的移轉投票。民眾黨的《不在籍投票法》草案，是要推動所有選舉及公投的全面不在籍投票。以 2026 年底九合一地方大選為例，全面不在籍投票意味著：全國 1,954 萬選民都可以申請從 1 萬 7 千多個投票所移轉至其他 1 萬 7 千多個投票所投票，而且涉及 8 896種選票（一個選區就有一種選票）的申請移轉、列造名冊、移交點交、領票、開票、計票、統計，其複雜程度與所需人力，遠遠超過原住民立委選舉不在籍投票。
賴中強：免親自查核將導致「冒名移轉」，重演扣身分證式賄選
賴中強指出：依照民眾黨版草案，選民僅需於投票60日前「書面申請」並「送達」戶籍所在選舉委員會，即可不在籍投票。竟然不要求本人親去戶政事務所核對人別。他認為，此一漏洞極其危險，若有心人士隨便冒名盜刻印章，選民本人直到投票當日才發現投票權已被移轉至他處，將產生大量的投票糾紛與法律爭議。
賴中強強調：過去台灣曾經存在的賄選方式，是到敵對優勢選區「扣留選民身分證」，直到投票結束後才歸還。若此版寬鬆的不在籍投票實施，賄選集團甚至不用扣留身分證，不用花錢，只要針對對手的優勢選區，進行大量的「冒名移轉申請」，將選票移轉到偏遠地區，即可達成實質剝奪投票權的效果，而且，沒有金流，難以追查實際行為人。
賴中強：非郵寄非電子投票，實體選票移轉的不在籍投票難度更高
民眾黨為了去除人民對電子投票(可能發生系統舞弊)及郵寄選票(無法擔保本人投票)的疑慮，一再強調其版本是保守謹慎的實體選票移轉的不在籍投票。殊不知，如此所涉及的行政作業有多龐大。以九合一大選為例，8896種實體選票的運送，點收是高難度動作。即使只以縣市選委會為單位，把22縣市選委會印的選票，運到其他21線市選委會，光這第一層就有462組運輸路線的安全與防弊問題要處理。然後，台灣選舉實務計票鐵律，帳要平，零瑕疵。有效票+無效果+已領未投票=選舉人名冊領票數。選舉人名冊領票數+用餘票數=選舉人數=領取選票總數。如果數字不相等，必須反覆檢查找出原因。九合一選舉，一個投開票所結九個選票計票公式，已屬吃力。在民眾黨的草案下，每個投開票所，邏輯上，最多有8896種選票，就算只有100種選票，那開票絕對不會只有一天。如此，勢必影響到人民對選舉結果的信任。
台灣基進台北黨部主委 台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱：深化民主，不在於「方便投票」，而在於公民親自走進投票所、親手投入選票，共同承擔共同體的未來。
今天我們站出來，是要清楚表達台灣基進的立場：台灣不需要不在籍投票，更不能在中國高度介選風險下，自己替民主打開破口。
中國介選從來不只是假訊息干擾，同時還是透過炒作選舉爭議、破壞制度公信力，讓人民不再相信投票結果。台灣目前的投開票制度公開、透明、可監督，是國際公認的模範生。去年韓國大選因提前與海外投票亂象，引發社會質疑，民間甚至出現「只要台灣式人工記票」的訴求。
世界在學台灣，我們卻要倒退引進高風險制度，這完全沒有必要。
而且不在籍投票勢必衝擊現有投開票流程，增加登記、運送、保管風險，在偏鄉更可能破壞秘密投票原則，更重要的是台灣根本沒有投票率過低問題，沒有必須為了表面上提升投票率，犧牲制度安全。
如果要降低青壯族群返鄉投票的負擔，政府可以提供交通補助、抵稅或優惠措施，解決成本問題，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。
最重要的是，台灣的選舉一直處在中國介選威脅之下。中國不只想影響結果，更想製造爭議，讓人民懷疑民主本身。俄羅斯在侵略烏克蘭前，就已多次干擾其選舉；韓國大選期間，也出現中國疑似偷拍投票、代理投票等等爭議，難道中國會介選韓國，卻放過台灣嗎？
深化民主，不在於「方便投票」，而在於公民親自走進投票所、親手投入選票，共同承擔共同體的未來。
最後我們要強調三點：
第一，台灣投開票制度已成熟透明，引入不在籍投票只會增加風險；
第二，台灣投票率本就名列前茅，沒有引入不在籍投票的迫切必要；
第三，在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被拿來「以民主顛覆民主」。
台灣基進堅決反對不在籍投票，我們認為，守住投開票作業的公信力，就是守住台灣民主的命脈。
台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯：移轉投票制度，必須有相當多的細節、配套要考慮，應該要經過公聽會和內政委員會，與中選會委員完整的溝通下，才能在確保在不違反秘密投票原則下進行。
甘崇緯清楚表示，如同2024年，綠黨支持國會改革，讓國會有聽證調查權，但堅決反對濫權違憲法案一樣；台灣綠黨支持「國內移轉投票」，但我們反對把一個超高風險、超高複雜度的制度，硬塞進一個人事不齊、責任不明的選務體系裡，然後期待它不出事。
「我請大家想像一個很真實的畫面，一位戶籍在屏東縣恆春鎮墾丁里的年輕人，申請在新北新莊投票。結果那個投開票所，可能就只有他唯一一張來自「墾丁里」的選票。」甘崇緯說。
他表示，開票時一亮票，大家不只知道「這張選票來自墾丁里」，還會同時知道他縣長投給誰、縣議員投給誰、鎮長投給誰、鎮民代表投給誰、里長投給誰。
「哇！憲法保障的秘密投票原則被違反了，那是不是又是一部違憲的法律？」
再來是行政災難。大家還記得2018年公投綁大選的排隊惡夢嗎？那時只是多領10張全台灣一樣的公投票，選務就已經癱瘓。
但2026年是九合一，台灣光是村里就有接近8000個，加上原住民族要去投原住民議員，所以全台選票組合接近九千種。也就是我們要怎麼設計，才有辦法讓一個投開票所不會出現選務爆炸，本身就是一個超高難度的事情。更何況是這會決定我們國家命運的制度。不可不慎。
所以，移轉投票制度，必須有相當多的細節、配套要考慮，應該要經過公聽會和內政委員會，與中選會委員完整的溝通下，才能在確保在不違反秘密投票原則下進行。
若非如此，這不是改革，這會讓我們引以為傲的選舉制度，毀於一旦。
再強調一次，我們不是反對改革，我們反對拿選舉制度當政治操作的工具。
所以我呼籲民眾黨與國民黨：先把中選會人事審完，再來談移轉投票修法。不要為了政治鬥爭，拿台灣最神聖的民主基石開玩笑。謝謝大家。
小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈：制度要想辦法讓人民投票不要那麼困難；但我們反對在還沒有準備好的情況下，就把這麼大的制度一次推上路。
大家好，我是小民參政歐巴桑聯盟的徐鶯慈。
可能會有一些民眾感到疑惑，小歐盟的黨名裡就有「小民參政」，不就是希望降低政治參與的門檻嗎？那不在籍投票不是讓投票更方便嗎，我們為什麼要反對？
我想先說清楚一件事：
小民參政要降低的，是參與政治的門檻，不是把制度風險往下丟。
對我們來說，能不能參與投票，不只是投票那一天能不能到場。
還包括三件事：
第一，大家能不能看得懂這個制度；
第二，大家相不相信這場選舉是公平、可信的；
第三，如果制度真的出問題，承擔後果的，會不會正好是最沒資源的人。
不在籍投票看起來很方便，但它其實是一個非常吃制度信任、也很吃行政能力的制度。而這種信任，並不是用口號建立的，而是來自人民能不能理解、能不能確認這張票是怎麼被處理的。
當投票不再只是走進投票所、親眼看到開票，而是牽涉到申請、移轉、運送、點交等一連串不在人民眼前的流程，一旦發生爭議，選民其實很難知道問題出在哪一個環節。當制度變得看不懂、也說不清楚，對選舉結果的信任，就會開始動搖。
台灣的民主投票，是花了很長的時間，經歷多次的衝突和改善，才讓人民慢慢相信，自己手中的那一票真的有價值。
也正因為走過那些歷史，我們才更不希望，再重演像中壢事件那樣，因為選舉不被信任，而引發社會衝突的狀況。所以在討論投票制度要不要調整的時候，我們才會一直提醒，一定要更謹慎。
我們擔心的是，現在連實際負責選務執行的中央選舉委員會，人事都還沒有完成審查，專業評估也根本還沒出來，卻要推動全面不在籍投票。在這種狀況下，說是降低門檻，其實比較像是要大家先接受一個風險不明、責任不清的制度。
也因此，我們要說清楚，小歐盟支持改善投票制度。
但對我們來說，改善不是只有一條路。無論是移轉投票、投票假，或其他降低返鄉投票成本的方式，都應該優先選擇不拉長選務流程、不增加制度風險的做法，而不是一次把整個民主制度推到高風險狀態。
所以我們支持的是，制度要想辦法讓人民投票不要那麼困難；但我們反對在還沒有準備好的情況下，就把這麼大的制度一次推上路。
小民參政最怕的，不是投票麻煩，
而是投完票，卻沒有人再相信那一票。
也因此，我們主張，應該先把中選會人事補齊，
讓專責機關站出來，誠實說清楚：能不能做、怎麼做、要準備多久，
再來討論其他制度調整，這才是我們認為對民主負責的作法。。
時代力量發言人鄭宇焱：唯有確保「投、開票」過程萬無一失，移轉投票這個制度才能走得穩、走得遠，真正成為台灣民主的驕傲。
時代力量一直以來，無論是在公民投票或是公職人員選舉上，都認為應該在台澎金馬境內推動「移轉投票」。
因為，不論是因為工作限制或返鄉路途遙遠，都不應該成為國民行使投票權的障礙。推動「就近投票」，不僅是民主制度的進一步深化，更是落實公民權、提升「投票進用性」的必要進程。
然而，2026 年即將迎來九合一地方公職人員選舉。從縣市長、議員、鄉鎮市民代表到村里長，選區極其繁雜，選務難度本身就是一項巨大的挑戰。為了讓「移轉投票」這項良政能夠在台灣穩健落地，時代力量認為，「審慎的規劃」與「充足的評估」是成功的唯一前提。
特別是目前中選會的主委、副主委及委員名單仍待立法院審議通過。移轉投票涉及極為複雜的技術環節與行政配套，我們需要一個穩定的中選會領導團隊，進行務實的選務執行評估。倉皇立法，缺乏立院、中選會跟社會的溝通，只會傷害了移轉投票的落實。
基於此，時代力量提出兩點明確立場：
我們支持「移轉投票」： 但這必須建立在嚴謹的行政配套與技術準備之上，確保每一張選票都能被公正、安全地紀錄。
必須完善立法程序： 我們呼籲立法院在修法落實移轉投票前，應優先處理中選會的人事審查。讓新任的領導團隊帶領專業選務同仁來到立法院，針對法案實質內容與執行細節，進行充分且透明的討論。
最後，我們要強調，任何新制度的第一次落實，都直接影響大眾對該制度的信心。唯有確保「投、開票」過程萬無一失，移轉投票這個制度才能走得穩、走得遠，真正成為台灣民主的驕傲。
更多信傳媒報導
中榮「代刀」疑雲》醫界高層：廠商進手術室是慣例 但界線不能模糊
柯文哲酸營養午餐政策是騙票 吳子嘉反問國家做的哪一個政策不是在騙選票
高市早苗宣布23日解散國會 郭國文:安倍當年同樣透過改選將高支持度轉化為國會多數
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 83
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 212
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 163
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 20 小時前 ・ 203
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 806
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 62
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 70
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 35
高雄市長民調賴瑞隆輸柯志恩6.3% 名嘴分析扭轉頹勢2大關鍵
民進黨高雄市長初選上週出爐，由賴系人馬賴瑞隆驚險出線。不過根據《ETtoday民調雲》最新民調結果，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先賴瑞隆的37.7％。對此，政論名嘴黃暐瀚一點都不意外，直言這就是藍營在高雄的基本盤，但距離投票還有10個月的時間，綠營這邊有2方面後續值得觀察，輸贏其實還很難說。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 68
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 28
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 4
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 37
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 1