經濟不再是潤滑劑 專家：兩岸持續「減鉤」

（中央社記者陳鎧妤台北23日電）遠景基金會執行長賴怡忠今天表示，美中貿易戰後，台商對美投資遠高於對中投資，經濟已不再扮演兩岸關係潤滑劑的作用；他表示，美中貿易戰停戰未休戰，兩岸持續「減鉤」。美國新發表的國安戰略報告，高度重視保護台灣。

賴怡忠今天在「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會表示，2016年前，台美中經貿關係似乎是一條緊密的鏈結，即所謂「台灣接單，中國生產，銷售美歐」的模式。美中第一波貿易戰下，台商開始加大對東南亞投資，2022年台商投資東南亞已經高於對中國投資。

賴怡忠表示，2025年第二波美中貿易戰後，台商轉向美國投資，對美投資遠高於對中投資，而台商對東南亞投資也穩定提升。這個變化主要來自市場需求，經濟已經不再扮演兩岸關係黏著劑與潤滑劑作用。

賴怡忠又分析2026年影響美中貿易戰發展的三大因素，就是美國最高法院對川普關稅的判決、川習預期有4次會面、美國中期選舉結果。

賴怡忠預期，川普關稅被判決部分違法的可能性高，但即使如此，美國關稅戰操作可能會長期化，美中降鉤已成未來趨勢。美國最近發表的國家安全戰略報告最重視經濟，也高度重視保護台灣，對拉美利益的宣示可能帶給台灣新機會。

出席同一座談會的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳，在會中分析台灣面臨的地緣政治、全球貿易及供應鏈變化的挑戰。

張五岳表示，美中即將展開新型博弈，台灣議題被北京視為中美關係中「第一條不可逾越的紅線」，但此刻並非迫切議題，因為美台關係並未引爆美中關係，加上台灣內部仍朝小野大。美國對盟邦的政經優先次序已改變，不再強調價值同盟，改為側重經貿利益。美台關稅最關鍵是232條款與對美投資，這對台灣出口與全球供應鏈都會產生影響。

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心研究員兼主任陳華昇表示，中國大陸在人工智慧與半導體成熟製程領域的發展，將對台灣科技產業形成挑戰。中國大陸積極打造在地化資通訊產業供應鏈，自主研發與生產關鍵零組件，加速推行進口替代政策，未來可能排擠台灣高階電子零件出口。

陳華昇表示，中國大陸正全面擴大美國以外地區的出口，處理過剩製造業產能，也可能激化與台灣的外貿競爭。（編輯：朱建陵）1141223