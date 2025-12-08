經濟亮眼只是紙上風光

（圖／本報系資料照）

日前英國《經濟學人》雜誌才以「台灣榮景的潛藏風險」的封面報導，指出台灣經濟嚴重失衡；美國有線電視新聞網（CNN）又緊接著報導，台灣受惠於人工智慧熱潮，經濟表現亮眼，但多數民眾並沒有共享成果。

近年台灣經濟數據亮眼，科技產業全球市占屢創新高，GDP成長、出口強勁。政府更常以「台灣經濟基本面強韌」引為自豪，賴清德總統甚至脫口說出「台灣人有錢又有閒」。然而，當官方宣示經濟繁榮時，許多民眾卻薪資停滯，生活越來越辛苦，反映出台灣經濟結構的深層矛盾。

廣告 廣告

台灣的經濟成長過度集中在特定產業如半導體、伺服器、AI供應鏈等，但這些產業高度資本密集、技術門檻高，受惠者主要是少數企業與高技術人才。大多數中小企業與一般勞工並沒有分享到同等利潤。儘管台灣今年人均GDP可望突破3.8萬美元，超越日韓，但台灣的平均薪資卻仍落後日韓至少3成。

雖然台灣基本薪資年年調升，看似改善，但對多數企業來說，提高最低薪資只是讓公司將資源集中在少數技術職位，而對一般非技術員工則採取外包化、兼職化、臨時化等方式降低成本。結果是名義上薪資提高了，但實質購買力卻沒有真正跟上。

更深層的問題在於政府習慣用總體數據歌功頌德，卻忽略中位數收入的停滯。平均薪資被科技業高薪拉高（電子業薪水比平均值高出逾70％），台灣中位數薪資仍停留在3.9萬上下。這代表多數人（約7成）的收入遠低於平均值，突顯政府用統計數字刻意去掩蓋的「結構性貧窮」。

而通貨膨脹跟高房價，更讓一般人的生活雪上加霜。雖然台灣的CPI看似溫和，但民生關鍵項目如房租、食品、外食、交通等，其漲幅都遠高於官方平均。尤其外食費用逐年攀升，房價更是遙不可及。

因此，台灣經濟不是不好，而是好得不夠平均。台灣家庭財富貧富差距，在過去30年間從16.8倍擴大至66.9倍。股市創新高讓投資人歡欣鼓舞，但沒有資產的人只能看著資本市場的繁榮成為別人的財富。企業獲利創新高，但勞工分配率長年偏低，意即經濟果實更多落在資本方，而不是勞工。

賴政府真正的挑戰不是如何宣傳台灣的經濟成績，而是如何讓這些亮眼的數字回到人民生活：改善薪資結構、提升勞工分配比、扭轉低薪文化、抑制物價壓力、破解高房價困境等，這才是政府應該優先面對的課題。政府若只看總體數據、自我感覺良好，而忽視民眾生活壓力，那麼經濟亮眼就只是紙上的風光，永遠無法成為人民的真實感受。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）