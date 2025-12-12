經濟亮眼稅收黯淡 五年首見短徵揭露財政紀律問題

台灣經濟數據華麗奔馳，出口急拉、經濟成長遠甩日韓，官員談起亮眼的經濟成長率時眉飛色舞。然而，財政部最新公布的前11月稅收卻冷如寒潮：3兆5813億元，距離全年預算目標仍差2206億元，恐成為五年來首次短徵。經濟看似暴衝，稅基無法同步反映，顯示台灣產業失衡、實質購買力不足與經濟結構脆弱。不斷舉債的賴政府更應警惕，切勿毫無限制地債留子孫。

稅收短徵並不必然等於財政崩壞，但它清楚揭露2件事，即產業結構失衡以及政府財政透支。過去幾年稅收屢屢超徵，看似枝繁葉茂，實則因預算保守、景氣強勁等因素，一次性挹注了大量歲計賸餘。這筆錢可用來因應突發支出，如同政府財庫中的緊急儲備。但賴政府除了普發現金外，諸多特別預算把歲計賸餘花得乾乾淨淨。一旦稅收下滑，等於在沒有後盾的情況下步步緊縮。

更嚴峻的是支出端。行政院長卓榮泰日前坦言，依照立法院通過的財劃法修正案，明年中央政府將被迫舉債5600億元；另一邊，政府還端出1.25兆元的國防特別預算，甚至可能讓國防部明年同時擁有四筆特別預算。特別預算本是危難時用的非常措施，如今卻被常態化，成了行政部門避開法定財政紀律的工具。

收入驟降、支出偏高、特別預算堆疊、舉債飆升。若財政也有韌性指數，台灣此刻恐怕正在往危險區域滑落。問題不是政府不夠努力，而是政府過於輕忽結構性的偏移：經濟成長集中在科技鏈端，稅收來源卻高度依賴薪資階級與內需產業。經濟數字上升，稅基不一定跟著擴張；但債務每新增一元，未來都會以利息形式重壓人民肩頭。

最終受苦的永遠不是坐在預算案談判桌上的官員，而是每位月月領薪、無處閃躲的納稅人。華麗的成長敘事再響亮，也掩不上家庭荷包的真實重量。

台灣需要更均衡發展的產業結構、務實的財政紀律，以及看清結構性問題的勇氣。政府若繼續對嚴重傾斜的產業發展拿不出辦法，同時放任特別預算與債務膨脹，亮眼卻失衡的經濟成長，分攤不了整體社會將付出的沈重代價。

