經濟信心調查 國泰金：近5成預估上半年高點落在3萬點之上

▲調查顯示，民眾對上半年台股多數持樂觀看法。

國泰金公布1月「國民經濟信心」調查，結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升：但對通膨預期則依舊較高。股市方面，對於2026年獲利正面看待，股市樂觀情緒與風險偏好上升，且有49%民眾認為上半年台股加權指數高點會落在30,000點之上。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升：國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1。大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6。另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。

另57%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，52%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

市場對於2026年獲利正面看待，股市樂觀情緒與風險偏好上升：Fed於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。

針對民眾對2026上半年台股高點預期，本月的調查結果顯示：32%的民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000(含)至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000(含)。綜合前述，合計有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30,000(含)上方。

針對民眾對2026上半年台股低點預期，本月的調查結果顯示：最多民眾(23%)預期2026上半年台股低點會落在27,000(含)以上。但合計有39%民眾預期2026上半年台股加權指數的低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。