經濟停滯、股市飛漲：德國DAX指數突破25000點

（德國之聲中文網）德國經濟數年來處在衰退或者停滯狀態，企業破產數量維持高位，失業人數有增無減。然而，德國股市卻欣欣向榮，不斷創下新紀錄：周三（1月7日）德國工業股票DAX指數首次突破25000點大關；全年累計上漲約23%。

不僅代表德國40家跨國康采恩的DAX指數表現出色，德國中型股MDAX指數也呈現強勁上漲趨勢，2025年漲幅接近20%，年底達到30600多點，1月7日更是上升至32064點，這是2022年春季以來的最高水平。

季節性因素對目前的DAX指數有利，1月份通常是股市表現最強勁的月份之一。許多大型投資者，例如保險公司，都會在1月份進行新的資本市場投資。俄烏戰爭也推高了DAX指數：隨著烏克蘭戰爭的持續，德國國防類股票需求旺盛。

股市專家預計，2026年裡DAX指數將再創新高，不過他們也發出警告，戰爭和人工智能（AI）泡沫等風險依然存在。

全球經濟重組引發投資

德卡銀行（Dekabank）首席經濟學家卡特（Ulrich Kater）表示，“股市一片繁榮，但同時全球政治似乎正在分崩離析，這看上去很矛盾。但我們不能忘記的是，當前全球經濟重組的過程已經開始，而它引發巨額投資。”

卡特指出，這些投資涵蓋的範圍非常廣泛，從國家的基礎設施項目，到圍繞人工智能展開的新一輪競爭。他說，“全球經濟不是正在被摧毀，而是在進行重組。”這將帶來創新、增長和更高的企業利潤，並為股東帶來豐厚的回報。他認為，盡管德國經濟深陷危機，但政府計劃在基礎設施和國防領域投入數十億歐元，這提振了人們對新年經濟復蘇的希望，同時也推高了股價。

DAX今年有望創下27500點

德國DZ銀行投資策略主管赫特勒（Sören Hettler）認為，DAX指數今年可能會繼續上漲，“創下27500點左右的歷史新高是可能的。”

康索斯銀行（Consorsbank）市場分析師斯坦茨爾(Jochen Stanzl)總結了德國DAX指數上漲的三大因素：首先，美國對委內瑞拉的襲擊沒有升級為軍事沖突，這令人松了一口氣；其次，中期內石油價格有望下跌；第三，投資者重新點燃對美國以外股票的興趣。

德國大企業八成的收入來自海外

股市繁榮與德國經濟疲軟形成了鮮明對比。不過，投資者關注的並非是當前的形勢，而是未來的利潤。此外，DAX40指數裡的大型企業在全球各地展開業務，它們約八成的收入來自海外。專家預期，2026年，世界主要地區的經濟將保持穩定，美國、歐洲和德國的政府投資計劃將支撐這一趨勢。

談到股市的風險時，德卡銀行經濟學家卡特表示，地緣政治對抗會迅速變為全球經濟的絆腳石，出現戰爭將更是如此。因此，股市下跌也將不可避免。但他明確表示，這一切並非構成否定股市的理由。卡特說，“用長期眼光看，股市經受住了所有政治挑戰，最終總是不斷創下新高。”

作者: 德才 (德新社、法新社、路透社)