「經濟出乎預期亮麗！」 11月房市指標與消費信心同步回升

11月消費者信心指數與房市指標同步回升。（示意圖：台灣房屋提供）

中央大學台經中心今（27）日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，微升0.69點，分項指標呈現上升。執行長吳大任表示，「經濟出乎預期亮麗」，今年經濟成長率將突破6%，關稅烏雲雖未散去，但和上半年相比，近幾個月表現已有回升。

調查指出，11月消費者信心指數小幅回升至64.65點，6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨5項指標均上升，且創今年6月以來最高水準，僅投資股票時機下降。

吳大任說，今年4月美國總統川普宣布對等關稅後，市場悲觀看待經濟前景，如今大家慢慢認知關稅雖仍有衝擊，但對出口阻力有限，今年經濟成長率甚至可突破6%，當前信心低於長期平均約74點的水準，不過近幾個月信心表現轉為審慎觀望，已沒有先前悲觀。

此外，「未來半年購買耐久性財貨」為97點，月增4.63點，升幅最大；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機指標」上升3.84點，來到為94.26點，顯現房地產信心慢慢回來。

吳大任進一步分析，11月唯一下降的分項指標「未來半年投資股票時機」，月減9.5點，來到27.02點，投資股票信心連2月顯著下挫，因台灣股市與美股高度連動，推測是美國家庭消費能力下跌、消費信心不佳，加上AI泡沫化疑慮，都影響民眾對股市的信心。

吳大任認為，台美關稅談判進入最後階段，最快12月或是明年初，情況就會明朗，當一切塵埃落定，有助於提振信心。

11月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3138名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

