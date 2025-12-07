經濟動物獸醫荒 衝擊食安

台中10月爆發全台首例非洲豬瘟凸顯經濟動物獸醫人力荒。（本報資料照片）

台中梧棲養豬場10月21日驗出首例非洲豬瘟個案，造成全台恐慌，當外界將焦點放在廚餘、疫情擴散風險時，少有人注意到平常為牧場動物把關的獸醫師，早已出現人力緊繃。第一線獸醫師就指出，人力不足影響到的是食品安全、公共衛生等議題，呼籲各界正視經濟動物獸醫所面臨的資源不足。

根據統計，2024年底全台獸醫為5962人，其中負責為牧場動物看診的經濟動物獸醫師，僅400至500人。有獸醫師指出，現在面臨畜牧場有需求，獸醫師卻不夠的困境，表面上是人力、待遇問題，背後還牽涉到食品安全與公共衛生。

鮮乳坊創辦人、經濟動物獸醫師龔建嘉分享，經濟動物獸醫師的日常，就是一整天開著車往返各牧場，替動物進行例行性檢查，若有突發狀況也要及時去支援，工作環境既悶熱氣味也重，甚至還有被動物踹傷的風險。

龔建嘉表示，經濟動物獸醫師的工作環境與伴侶動物獸醫師完全不同，貓、狗等小動物獸醫師，可以定點待在都會區的室內吹冷氣作業，反觀經濟動物獸醫師則是需要在鄉間頻繁移動，且多為戶外作業，兩者落差之大，也是高達7成的人成為伴侶動物獸醫師的原因之一。

薪資待遇也很關鍵，以屏東的牧場特約獸醫師收費為例，依物種規模區分，獸醫師每場每月僅能獲得500至3000元報酬。

龔建嘉指出，儘管各縣市針對牧場特約獸醫師有擬定建議收費，但這些標準「僅供參考」，實際費用仍取決於牧場與獸醫師間的個別談定，甚至可能低於建議價，但法規又強制每個牧場都須有特約獸醫師，因此在人數不足、待遇不佳的情況下，就有可能出現單純掛名的狀況。

獸醫師公會全國聯合會理事覃大倫談到，政府希望每位獸醫能負責數個畜牧場，但薪資卻沒跟上現實，許多牧場只是為了符合法律要求而簽約，而以獸醫師來說，這些簽約也無法支撐生活，只能身兼多職，難以全心全意替牧場看診。

覃大倫期盼，政府能夠在現有的框架下加強相關配套，例如待遇提升、限制專長獸醫才能簽約，並且針對執業獸醫也要有定期回訓課程，確保其具備豬、牛、雞等經濟動物的疾病防治專業。