經濟問題引爆口角！龜山父竟持彎刀、鐵棍砍兒 雙方掛彩送醫

吳姓父子因經濟問題爆發激烈口角，吳父憤而持彎刀與伸縮鐵棍攻擊兒子。圖：截自Threads-nz.____18

桃園市今（31）日下午14時許發生一起驚悚的家庭暴力事件。一對吳姓父子因經濟問題爆發激烈口角，吳父憤而持彎刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，雙方陷入扭打。警方接獲報案後迅速趕抵現場，及時將雙方隔開，並查扣相關器械。這場衝突造成吳父手腕骨折、兒子全身多處挫傷，全案已由警方依殺人未遂等罪嫌移送法辦，並協助被害人申請家暴令。

這場衝突造成吳父手腕骨折、兒子全身多處挫傷。圖：截自Threads-nz.____18

警方表示，身著咖啡色上衣的吳父情緒失控，拿出預藏的彎刀及伸縮鐵棍向黑衣兒子揮擊，過程中，兒子奮力奪下父親手中的彎刀，雙方在肢體衝突中均受傷。員警獲報趕到時，現場氣氛仍極為火爆，警方立即介入控制場面，並將受傷的吳父戒護送往長庚醫院治療。

警方指出，衝突起因疑似為經濟糾紛，現場共查扣彎刀及鐵棍等證物。全案在詢後將依殺人未遂、恐嚇及傷害等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。警方呼籲，親屬之間若遇問題應保持理性溝通，切勿因一時衝動使用暴力，導致觸犯法網，終將得不償失。

