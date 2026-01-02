經濟困境掀民怨 伊朗示威升級釀6死

記者潘紀加／綜合報導

美國「有線電視新聞網」報導，伊朗上月28日起爆發大規模示威，從首都德黑蘭蔓延至全國各地，1日更首度傳出死亡案例。國際社會對此表示關切，呼籲伊朗當局正視國民訴求。

德黑蘭部分商販因通膨飆升和貨幣大幅貶值，難以維持生計，於去年底上街表達訴求，抗議活動隨後迅速蔓延至學生、工人等不同群體，並擴散至首都以外其他地區，包含伊朗數個主要大城。部分群眾攻擊市府建物、清真寺、鎮公所和銀行等目標，警方則以催淚瓦斯等手段回應。

廣告 廣告

元旦當天，示威者與安全部隊在3座城市爆發衝突，已知至少6人喪生，其中包含1名與伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）有關聯的志願準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）成員。

對此，美國國務院與以色列情報機構摩薩德，均聲援抗議行動。儘管伊朗總統裴澤斯基安表示，正推動經濟改革措施，並已指示內政部長與示威代表對話。但分析指出，這波示威潮顯示伊朗國民對政府缺乏信心，未來可能擴大至其他層面，對伊朗統治階層構成嚴峻挑戰。

報導說，美國總統川普2018年在其第一任期退出伊朗核協議、重啟制裁，聯合國和歐盟也於去年9月底以伊朗違反核協議為由，恢復制裁，使伊朗經濟陷入嚴重困境。據統計，去年12月德黑蘭整體通貨膨脹約50%、貨幣貶值近半，加上民眾擔憂國家恐與以色列和美國再爆衝突，因而引發去年6月以伊「12日戰爭」後首次大規模示威。

伊朗爆發全國示威潮，大批群眾走上街頭，抗議政府未能改善經濟問題。（達志影像／歐新社）