經濟外交 外交部：公私協力海外輸出

外交部今天(7日)舉辦「NGO(非政府組織)領袖論壇」，從經濟外交、價值外交、同盟外交這三大支柱探討「總合外交」政策的NGO實踐。針對「經濟外交」，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋闡述外交部長林佳龍提出的「公私協力、以大帶小、軟硬兼施、內外循環」16字訣，並結合「榮邦計畫」的「八大旗艦計畫」，全力建構「海外輸出聯合艦隊」。



「總合外交」政策的核心理念之一就是「人人都是外交官」，而最能落實這個理念的則是為數眾多、各有所長的NGO，當這股龐大的民間力量，與政府之間的合作關係落實於「經濟外交」工作時，將可用「公私協力、以大帶小、軟硬兼施、內外循環」這16個字予以概括。外交部NGO國際事務會執行長江振瑋說：『(原音)公私協力、以大帶小，大家都知道；軟硬兼施就是有軟體、有硬體，軟體才是最好、最必須要輸出的其中之一；所謂內外循環，就是國內已差不多飽和，所以必須要向外循環。』

進一步來看實際案例。「大肚山產業創新基金會」執行長廖紫岑在外交部主辦的「NGO領袖論壇」上表示，該基金會就是「以NGO的型態來促進經貿外交」，設法匯集中小企業的力量讓台灣走向世界，甚至還能配合政府的外交政策，尤其是總合外交政策裡備受重視的「榮邦計畫」。

廣告 廣告

廖紫岑進一步說明，「大肚山產業創新基金會」持續協助太平洋友邦帛琉力推永續觀光，像是帛琉總統惠恕仁去年來台時曾親自出席下水暨命名典禮的「零碳排未來船-保利馬壹號」，以及林佳龍去年底訪帛時參與的帛琉首座高爾夫球場投資合作備忘錄簽署儀式，都是促進經貿外交的具體呈現，廖紫岑說：『(原音)帛琉一個非常環保、很小的國家，所以我們就用我們NGO的心情，去協助那個國家建造一個永續觀光的生態系。』

中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠表示，經濟外交期盼透過政府、產業與民間力量緊密合作，在國內培養實力、在國際拓展布局，共組一個「新國際雁行聯合艦隊」，因此，NGO、產業協會、各類民間平台都是經濟外交的夥伴，一起攜手深化國際合作，穩健邁向全球。