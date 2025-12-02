經濟太差乾脆「蓋牌」! 中國房市風暴擴大 兩大機構停發11月數據引爆疑慮

自 2021 年流動性緊縮以來，中國房市持續低迷。 圖：翻攝自 X《華客》

[Newtalk新聞] 據《彭博社》報導，中國兩間私人數據機構——中國房地產資訊與中國指數研究院，紛紛應中國政府住房部門的「蓋牌」要求，暫停公布 11 月的數據結果。這很可能代表中國的房市正在進一步惡化，對此《彭博社》資深房地產分析師 Kristy Hung 表示，數據的缺失、不透明可能為這個掙扎中的產業，增添更多不確定性。X 帳號《LT 視界》更指稱，中國房地產這個經濟支柱已然崩潰。

十月的數據顯示，中國百大建商的新屋銷售，較去年同期下降 41.9%，為 18 個月來最大月度跌幅。而國際上大多也對中國房市持悲觀態度，據瑞士銀行計算，二手市場的價格大幅下跌，而主要城市房價則跌了三分之一，估計這樣的下滑還會再持續 2 到 3 年。

另一方面，《路透社》給出的資訊有些許出入，其引某私人調查表示，雖然二手市場確實下跌，但新房成交價格反而上漲。因美國貿易政策的影響，政府主導的基礎建設投資，以及商品出口接受到不同程度的衝擊，因此，中國政府應需要一個穩定市場的對策。

