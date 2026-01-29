經濟學人分析：川普蠢蠢欲動 伊朗危險了

英國《經濟學人》雜誌，指出了美軍多個不尋常的動向，認為美國總統川普，準備要攻擊伊朗。

美國總統川普最近再度威脅伊朗，警告伊朗「時間已經所剩無幾了」。英國經濟學人雜誌28日以「美國會打伊朗？」為題報導，指川普稱有意與伊朗談判，「恐怕是虛晃一招」。從美軍的種種動作來看，川普恐怕是想打伊朗了。（葉柏毅報導）

報導說，美軍最近大動作，加強中東軍事部署，林肯號航母打擊群，與配備巡弋飛彈的驅逐艦已就定位。航空觀察人士並且發現美軍多個耐人尋味的動向，研判空襲很快會發生。報導並提醒，川普去年6月，也曾經放話，給伊朗兩週的寬限期，結果3天之後，就突襲德黑蘭。

此外，專門追蹤飛機訊號的航空觀察人士指出幾個耐人尋味的動向，包括大量空中加油機抵達烏代德基地，專門尋找被擊落飛行員的搜救機，正從美國方向往東飛行。可追蹤伊朗雷達、攔截通訊與繪製兵力部署的美軍偵察機活動大幅增加。此外，可充當空中通訊中繼、並可能支援搜救機任務的飛機活動，也明顯升高等，這些都是「空襲很快會發生的明顯跡象」。

不過報導也指出，川普的真正目標仍不明朗。外交圈提出幾種情境：其一是「象徵性出手」，讓伊朗瞭解美國紅線；其二是「擴大打擊」，透過「斬首攻擊」，推翻伊朗政權；最後一種則是混合作戰行動，也就是美國先出手打擊部分伊朗領導人，之後再與殘存高層達成和解，作法類似委內瑞拉模式。