經濟學人專訪拋擋軍購、鄭習會目的 鄭麗文:台灣人民應該接受自己是中國人的事實

英國《經濟學人》在29日刊登最新專訪國民黨主席鄭麗文的內容，鄭解釋，阻擋軍購和與中國國家主席習近平見面的目的，是因為要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，再加上與習主席進行談判，建立「長期和平的架框」。

《經濟學人》形容，身為國民黨新任領導人的她，正面臨迄今為止，「最大的一次豪賭。」

文章強調，隨著中國在台灣週邊地區，並視台灣為其領土，加強軍事演習，鄭麗文阻擋增加國防開支的努力。

文章指出，鄭麗文希望透過與習近平尋求和解，帶領國民黨重掌政權，「我任內最重要的任務，是促進台海和平」。

擋軍購要怪賴清德，盼取得習近平維持和平承諾

針對阻擋1.25兆國防特別條例一事，鄭麗文解釋稱，這要歸咎於總統賴清德，在提出的特別條例中，並未能對軍購支出計劃，提供更多的細節，更排擠所有其他的需求。

不過，鄭麗文拒絕界定台灣具體應花費多少預算，但認為台灣永遠無法與中國進行軍備競賽。

鄭麗文在這場政治豪賭中認為，要實現台灣的安全的兩大籌碼，一是「合理的」軍事支出，二是與習近平進行談判。

針對「鄭習會」的計畫，鄭麗文期盼，能在今年上半年舉行，主要目標是取得習近平對維持和平的「明確公開承諾」，並且共同承認戰爭將帶來「無法想像的災難性後果」。

長期和平框架成極大成就，和平統一沒有答案

至於習近平的承諾是否可信？鄭麗文則稱，中國為避免傷害國際形象，必須言而有信，信譽極為重要，如果能在她任期內建立起維持「長期和平的架框」，就是極大的成就。

《經濟學人》追問終極目標是否為「和平統一」時，她並未直接給出肯定的答覆僅指出，重點在於建立和平機制，至於未來現狀是否改變，「只希望這是在雙邊人民都能接受的情況下發生」。

有關身分認同爭議，鄭麗文則認為，台灣人民應該接受自己是中國人的事實，唯有重塑這種身分認同，才能緩解兩岸的對立。

鄭麗文日前在中常會中，拋出「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人。」引發高度爭議。但她主張，台灣不應在美中之間被迫選邊站，而是要尋求兩岸的血脈和解。

