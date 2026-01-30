經濟學人專訪鄭麗文！盼上半年與習近平會面 成她生涯「最大豪賭」
編譯林浩博／綜合報導
英國《經濟學人》29日刊出對國民黨主席鄭麗文的專訪，直指她在進行自己迄今最大豪賭。即便中國加大環台軍演，鄭麗文依然阻擋台灣增加國防開支，她還認為台灣民眾應認同自己為「中國人」。鄭麗文還期待上半年與中國國家主席習近平會面，想藉由尋求與對方的和解，幫助自家政黨重掌政權。
中國人認同？自承脫離主流民意
鄭麗文告訴《經濟學人》：「我任內的最大任務是推動兩岸和平。」
為此她表示，國民黨經歷九年的中斷之後，將恢復與中國共產黨的交流對話，首先就是2月初的兩黨智庫論壇。她還稱希望2026上半年訪問中國，和習近平見面。她說：「我們必須停止刻意醜化任何關於中國的事物。」
鄭麗文於去年10月當選國民黨主席，習近平當時就發出賀電，表達雙方應共同推進兩岸統一的願望。
鄭麗文所採用的策略相當具有爭議性，即便是她黨內也有部分同志不認同。國民黨過去連輸了三場總統大選；民調顯示台灣多數民意不信任中國政府。鄭麗文的構想，同樣引發美國擔憂，因為華府雖然承諾會幫助台灣防禦，但也堅持台灣應提高軍費。美國官員相信，習近平已下令麾下將軍2027年之前，讓共軍具備奪取台灣的實力。
話雖如此，現年56歲的鄭麗文，卻自信她可說服中共放棄武力犯台，並在2028總統大選贏回選民。鄭麗文坦承她對國家認同的想法，與民意格格不入，但她認為都是民進黨推動「去中國化」的緣故。鄭麗文還強調，未來幾年，國家認同不會是決定性政治議題，「更重要的是兩岸和平，我覺得這才會左右民眾如何投票」。
操弄恐懼
《經濟學人》直言，鄭麗文所傳達的訊息，在操弄兩大恐懼。一個是若民進黨2028又贏得大選，中國領導層將不再對「和平統一」抱有期待。鄭麗文警告：「如果它不再對台灣有所期待，那麼它對台灣議題的唯一解決或處理方法，就是採取我們沒有人想見到的方式。」
另一個恐懼是美國對台支持力度減弱。鄭麗文指出，美國總統川普要求台灣軍費增至GDP的10%比例，又要台灣將40%半島品產能轉移至美國，「對許多台灣人來說，這兩件事放在一起看，會讓他們覺得美國在拋棄台灣」。
批評者認為鄭麗文在危言聳聽。中國雖然發展出進攻、封鎖台灣的可觀能力，但能否不以龐大損失與摧毀全球經濟為代價實現，仍是未知數。習近平也才剛剛清洗了軍方高層。民進黨即指控，鄭麗文在呼應中共的宣傳，她阻擋國防預算，更是危害了台灣的安全。
賴清德總統承諾2030年軍費提高至GDP的5%，且提出今年度400億美元的國防追加預算，主要用於購買美國軍武。但這兩項計畫，都遭到占多數的藍白兩黨聯手在立法院擋下。
終極目標「和統」？鄭麗文避而不答
在鄭麗文的論述之中，問題是出在賴清德未就國防開支計畫提供更多細節，她說對方給出的數字「排擠了其他所有需求」。不過，鄭麗文不願說明台灣應花費多少在國防，僅強調台灣永遠無法匹敵中國的軍力。鄭麗文稱應透過「合理」軍費支出，再搭配與習近平協商，能實現台灣安全。
鄭麗文再批賴清德拒絕接受「九二共識」，稱因為民進黨不願以此為法理框架，中國才自2016年民進黨上台以來，中斷了兩岸官方的溝通。鄭麗文表示，擁抱九二共識，「會大幅降低軍事衝突的可能性」。
至於她想透過與對岸協商達成哪種成果，鄭麗文的發言變得小心翼翼。若與習近平見面，鄭麗文稱她主要想確保兩岸公開承諾共同推動「維持和平」，並承認戰爭會帶來「無法想像的災難性後果」。但習近平可信任嗎？鄭麗文認為，為了避免國際形象受損，中國必須「言而有信」、「信譽極為重要」。
前總統馬英九曾說終極目標是「和平統一」，對此，鄭麗文不願正面回應。鄭麗文轉而說在她四年任內，建立維繫和平的架構，就會是巨大成就，「至於之後現狀是否改變，我只希望能在雙邊人民都接受的情況下發生」。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
炎上了！鄭麗文稱「中國親人」遭網轟「有親人整天拿飛彈對準你嗎？」
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
鄭麗文稱「中國是親人」那仇人是誰？她1句點破酸：中國有把妳當親人嗎
鄭麗文選邊站好天真？陳柏惟：吃台灣人的碗卻看北京的椅子
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 274則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 171則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 328則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 1則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 162則留言
MLB》鄧愷威被交易至太空人！美媒曝光可能原因
舊金山巨人與休士頓太空人完成交易，台灣旅美好手鄧愷威被交易至太空人，換取小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）美媒MLBTR認為，巨人為了騰出40人名單空間給剛簽下兩年約的外野手貝德（Harrison Bader）才會向太空人發動交易。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14則留言
舒華瘦到脫相？「2條法令紋現形」真實狀態曝光
娛樂中心／綜合報導南韓大勢女團 (G)I-DLE 的台籍成員葉舒華，憑藉清新脫俗的五官與率真不造作的性格深受愛戴。除了令人稱羨的亮眼外型，她那如雪般的白皙肌膚，更被公認為女孩們心中的美膚天花板。然而近日帶著新歌回歸、染了一頭金髮的舒華，卻被網友擷取到「法令紋現形」的畫面，引發全網熱議。民視 ・ 1 小時前 ・ 10則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 9則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 78則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 234則留言
王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝
喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞員工，「老蕭」蕭敬騰、Summer暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡！」老蕭更堅持邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。旗下藝人包括小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、廖柏雅出席在萬豪酒店舉辦的尾牙宴，現場發出的獎金高達7位數。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 12則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
45萬元變2萬元！0050正2確定拆股 3/24最後交易日
「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)要1拆22了！ 3月24日是分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易，以今（29）日股價458.75元來算，分割後，有望從45.87萬元變2萬元。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 3則留言