經濟學人專訪鄭麗文！盼上半年與習近平會面 成她生涯「最大豪賭」

英國《經濟學人》29日刊出對國民黨主席鄭麗文的專訪，直指她在進行自己迄今最大豪賭。即便中國加大環台軍演，鄭麗文依然阻擋台灣增加國防開支，她還認為台灣民眾應認同自己為「中國人」。鄭麗文還期待上半年與中國國家主席習近平會面，想藉由尋求與對方的和解，幫助自家政黨重掌政權。

國民黨主席鄭麗文接受英國《經濟學人》專訪，稱她期待2026上半年與中國領導人習近平會面，報導直言她在進行最大豪賭。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

中國人認同？自承脫離主流民意

鄭麗文告訴《經濟學人》：「我任內的最大任務是推動兩岸和平。」

為此她表示，國民黨經歷九年的中斷之後，將恢復與中國共產黨的交流對話，首先就是2月初的兩黨智庫論壇。她還稱希望2026上半年訪問中國，和習近平見面。她說：「我們必須停止刻意醜化任何關於中國的事物。」

鄭麗文於去年10月當選國民黨主席，習近平當時就發出賀電，表達雙方應共同推進兩岸統一的願望。

鄭麗文所採用的策略相當具有爭議性，即便是她黨內也有部分同志不認同。國民黨過去連輸了三場總統大選；民調顯示台灣多數民意不信任中國政府。鄭麗文的構想，同樣引發美國擔憂，因為華府雖然承諾會幫助台灣防禦，但也堅持台灣應提高軍費。美國官員相信，習近平已下令麾下將軍2027年之前，讓共軍具備奪取台灣的實力。

話雖如此，現年56歲的鄭麗文，卻自信她可說服中共放棄武力犯台，並在2028總統大選贏回選民。鄭麗文坦承她對國家認同的想法，與民意格格不入，但她認為都是民進黨推動「去中國化」的緣故。鄭麗文還強調，未來幾年，國家認同不會是決定性政治議題，「更重要的是兩岸和平，我覺得這才會左右民眾如何投票」。

「沃草」引述民調指出，多數民意不認同鄭麗文的中國人認同說法。（圖／翻攝自X平台 @watchoutTW）

操弄恐懼

《經濟學人》直言，鄭麗文所傳達的訊息，在操弄兩大恐懼。一個是若民進黨2028又贏得大選，中國領導層將不再對「和平統一」抱有期待。鄭麗文警告：「如果它不再對台灣有所期待，那麼它對台灣議題的唯一解決或處理方法，就是採取我們沒有人想見到的方式。」

另一個恐懼是美國對台支持力度減弱。鄭麗文指出，美國總統川普要求台灣軍費增至GDP的10%比例，又要台灣將40%半島品產能轉移至美國，「對許多台灣人來說，這兩件事放在一起看，會讓他們覺得美國在拋棄台灣」。

批評者認為鄭麗文在危言聳聽。中國雖然發展出進攻、封鎖台灣的可觀能力，但能否不以龐大損失與摧毀全球經濟為代價實現，仍是未知數。習近平也才剛剛清洗了軍方高層。民進黨即指控，鄭麗文在呼應中共的宣傳，她阻擋國防預算，更是危害了台灣的安全。

賴清德總統承諾2030年軍費提高至GDP的5%，且提出今年度400億美元的國防追加預算，主要用於購買美國軍武。但這兩項計畫，都遭到占多數的藍白兩黨聯手在立法院擋下。

中國解放軍東部戰區發布2025年底軍演主題海報《正義之盾破限除妄》、「圍台軍演」範圍示意圖。（圖／翻攝自東部戰區、新華社微博）

終極目標「和統」？鄭麗文避而不答

在鄭麗文的論述之中，問題是出在賴清德未就國防開支計畫提供更多細節，她說對方給出的數字「排擠了其他所有需求」。不過，鄭麗文不願說明台灣應花費多少在國防，僅強調台灣永遠無法匹敵中國的軍力。鄭麗文稱應透過「合理」軍費支出，再搭配與習近平協商，能實現台灣安全。

鄭麗文再批賴清德拒絕接受「九二共識」，稱因為民進黨不願以此為法理框架，中國才自2016年民進黨上台以來，中斷了兩岸官方的溝通。鄭麗文表示，擁抱九二共識，「會大幅降低軍事衝突的可能性」。

至於她想透過與對岸協商達成哪種成果，鄭麗文的發言變得小心翼翼。若與習近平見面，鄭麗文稱她主要想確保兩岸公開承諾共同推動「維持和平」，並承認戰爭會帶來「無法想像的災難性後果」。但習近平可信任嗎？鄭麗文認為，為了避免國際形象受損，中國必須「言而有信」、「信譽極為重要」。

前總統馬英九曾說終極目標是「和平統一」，對此，鄭麗文不願正面回應。鄭麗文轉而說在她四年任內，建立維繫和平的架構，就會是巨大成就，「至於之後現狀是否改變，我只希望能在雙邊人民都接受的情況下發生」。

