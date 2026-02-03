經濟學人專訪！鄭坦言：兩岸統一條件不成熟

▲國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》坦言，在她4年任期內，兩岸若能建立一套維持和平的框架，就已是重大成就。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文宣示，希望在今年上半年能見到中國國家主席習近平，不過因台灣年底有九合一大選，國民黨若太傾中，恐對選情不利，鄭麗文也坦言，他只有4年任期，且兩岸近年已無互信基礎，當然兩岸的最終目標應該是和平統一，但在她4年任期內，若能建立一套維持和平的框架，就已是重大成就。

鄭麗文1月27日接受《經濟學人》專訪時表示，她上任後的核心目標是降低台海衝突風險，並強調維持和平是最迫切的政治任務。她透露，國民黨計畫在中斷多年後，於2月初重啟與中國共產黨的對話，初期將以智庫層級交流作為破冰。她也不排除於2026年上半年赴中，與中國領導人習近平會面，尋求建立更穩定的溝通管道。

對於台灣社會普遍存在的疑慮，鄭麗文直言，長期以來對中國的負面詮釋已被過度放大，反而壓縮理性討論空間。她承認自身在國族認同議題上的立場未必符合多數民意，但認為這與民進黨多年推動的政策方向有關。她判斷，未來幾年真正左右選民選擇的關鍵，將不再是認同論述，而是誰能有效處理兩岸關係。

鄭麗文進一步指出，台灣當前面臨兩項風險：其一是北京對和平統一逐漸失去耐心，若情勢持續惡化，可能導致更激烈的手段；其二則是美國對台承諾出現不確定性，包括要求台灣大幅提高國防支出，以及將部分半導體產能移往美國，已在台灣社會引發疑慮。

至於與北京對話的實質目標，她表示，希望促成對方公開重申維持和平的承諾，並清楚認知戰爭將帶來無法承受的代價。她強調，國際信譽對中國同樣重要，言行一致是避免衝突的基本前提。

資料來源：經濟學人

