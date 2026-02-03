經濟學人專訪 鄭麗文：根據憲法我們也是中國人

國民黨主席鄭麗文 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪期間，再次提及，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。鄭麗文也提到，如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。

在《經濟學人》播出的鄭麗文專訪內容中。鄭麗文表示，她主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高，而她上任國民黨主席後，即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視，國民黨接下來3到5年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

鄭麗文強調，兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。兩岸一旦發生戰爭，都會帶來不可思議的災難式的後果。但執政的民進黨不接受「九二共識」，且經常主張實質的兩國論，導致近10年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

面對當前國際局勢。鄭麗文表示，站在台灣的立場，她其實望看到美中和解，她不希望是一個零和遊戲；而從國際視角出發，若能促成中國與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

對於身分認同。鄭麗文主張，台灣社會對身分認同的轉變，並非自然形成，而是長期政治操作的結果，這反而加深社會對立，台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

就記者問及，中國方面高度期待兩岸能和平統一。鄭麗文則說：「我是一個非常務實的政治人物，當下我認為最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構。」、「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」、「討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

