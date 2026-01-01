經濟學人年度訃聞》追憶2025殞落的12位不凡靈魂：教宗方濟各、珍古德、美國前總統卡特
隨著 2025 年畫下句點，我們告別了許多熟悉面孔，徐熙媛（大S）、音樂才子方大同、曾在《捍衛戰士》中飾演「冰人」並在《蝙蝠俠 3》披上戰袍的方基墨（Val Kilmer），以及曾與元斌共演《大叔》的天才童星金賽綸。將目光投向更廣闊的世界舞台，《經濟學人》的訃聞主編（Obituaries Editor）盤點了 12 位過去一年告別世界的傑出人物。這份名單跨越了國界與領域，他們之中有曾掌握世界權力的領袖，也有透過藝術與科學改變人類視野的思想家。他們的離去，標誌著一個時代的結束。
教宗方濟各（Pope Francis，生於 1936 年、89 歲）
過去一年逝世的兩位世界級領袖：教宗方濟各（Pope Francis）與美國前總統吉米・卡特（Jimmy Carter），皆以簡樸與仁慈著稱。教宗方濟各本名喬治・貝爾格里奧（Jorge Bergoglio），他拒絕入住豪華宮殿、對難民秉持歡迎，並在濯足節為囚犯洗腳。他就像聖方濟各（St Francis）一樣，肩上扛著一隻羔羊出現，甚至歡迎插著羽毛的亞馬遜原住民進入聖彼得大教堂。儘管他在教義上的彈性開明，招致保守派的大量敵意，但他以「耶穌會鋼鐵般的意志」推動教會改革，留下了不可磨滅的遺產。
More from our 2014 year in photos: A lamb is placed around the neck of Pope Francishttp://t.co/Pq8KM1717hpic.twitter.com/KTCb2GxbrC
— CNN International (@cnni)December 10, 2014
美國前總統吉米・卡特（Jimmy Carter，生於 1924 年、101 歲）
美國第 39 任總統吉米・卡特（Jimmy Carter）是一位事業成功、來自喬治亞州的花生農，雖然他的總統任期飽受通膨、失業與能源危機困擾，甚至被評價為「無能」，但他卸任後的身影卻更為高大。作為一名虔誠基督徒，他相信人類善良的力量。1978 年，由卡特斡旋達成「大衛營協議」（Camp David Accords）是中東和平架構的基礎。當時任以色列總理比京（Menachem Begin）與卡特在白宮陽台上分享孫子的照片時，世界迎來了最接近中東和平的時刻。卡特退休後，在世界各地監督選舉，並協助為窮人建造房屋。他或許是個糟糕的總統；但他是一個更稀有、更美好的存在——一個真正的好人。
環境倡議者珍古德（Jane Goodall，生於 1934 年、91 歲）
我們也告別了重新定義人類與自然關係的珍古德博士，她打破了「只有人類會使用工具」的迷思。透過與黑猩猩的親密互動，她被黑猩猩群體所接納，其中一隻大型雄性甚至會從她手中取食棕櫚果。珍古德也成為黑猩猩「喘息呼叫（pant-hooting）」語言的專家，她也全球保育奔走一甲子，成為環境運動與自然保育的標竿。
藝術、信仰與救贖
文化界的損失在2025年同樣巨大。英國當代最偉大劇作家湯姆・史塔佩（Tom Stoppard，生於 1937 年、88 歲）以充滿哲思與機智的作品挑戰觀眾，他的劇作揉合道德哲學與雜技、拉丁文學與同性之愛、搖滾樂與捷克斯洛伐克的天鵝絨革命。另一位南非劇作家阿索爾・富加德（Athol Fugard，生於 1932 年、93 歲）則用戲劇對抗種族隔離，以此贖回年少時對黑人僕人不敬的罪過。日本茶道大師千玄室（Sen Genshitsu，生於 1923 年、102 歲）則從二戰神風特攻隊的倖存者，轉變為和平的傳道者，將茶道昇華為和解、冥想與和平的藝術。
在信仰前線，《經濟學人》也緬懷了全球首位公開出櫃的伊瑪目（伊斯蘭教中的祈禱主持）穆辛・亨德里克斯（Muhsin Hendricks，生於 1967 年、58 歲），這位南非伊斯蘭學者及LGBT活動者無懼死亡威脅，堅持伊斯蘭教的包容性。他在巴基斯坦進行神學研究的過程中發現，正如他所懷疑的，穆罕默德和《古蘭經》都沒有譴責同性戀。為此，他被解除了教職，不得不創立自己的清真寺、聚會場所以及人權基金會，為那些在信仰與性取向之間掙扎的人提供精神關懷。2025 年 2 月，他在南非伯特爾斯多普被暗殺身亡。
นับเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้า เมื่อ Muhsin Hendricks ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเขาคืออิหม่าม หรือผู้นำศาสนาประจำมัสยิดคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เปิดเผยว่าตัวเขาเป็นเกย์อย่างกล้าหาญpic.twitter.com/ns56y92Mjf
— MirrorThailand (@mirror_mirrorth)February 17, 2025
另一位則是哈佛大學畢業的拉齊亞・詹（Razia Jan，生於 1944 年、81 歲），這位阿富汗女性排除萬難，在阿國農村建立了一所女子學校。到了 2016 年，她擁有 800 名學生，並設立一所學院接收 12 年級的畢業生，主要培訓她們成為助產士。然而 2021 年神學士（Taliban，又譯塔利班）重掌政權，禁止女孩接受 6 年級以上的教育。她只能透過設立流動圖書館與地下教育，與被迫待在家中的大女孩保持聯繫。世界可能對阿富汗感到絕望，但詹仍繼續堅信希望與改變。
8 ) Razia Jan (Afghanistan) –
Runs a girls’ school in rural Afghanistan under Taliban threat, promoting education despite grave danger.pic.twitter.com/jpAPqOuWJF
— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1)July 20, 2025
這份名單還包括了：美國考古食品學家派屈克・麥戈文（Patrick McGovern，生於 1944 年、81 歲），他透過分析古代容器殘留物，重現了古埃及、新石器時代與米達斯國王時期的美酒；美國音樂家、歌手和數學家湯姆・雷勒（Tom Lehrer，生於 1928 年、97 歲），他的歌曲以黑色幽默獲得了廣泛的追隨者；在善惡與醜聞間掙扎的美國電視佈道家吉米・史華格（Jimmy Swaggart，生於 1935 年、90 歲）；在 1980 和 1990 年代面對愛爾蘭共和軍炸彈、視死如歸的英國拆彈專家彼得・葛尼（Peter Gurney，生於 1931 年、94 歲），以及紐約傳奇猶太美食店 Zabar's 的共同創辦人索爾・扎巴爾（Saul Zabar，生於 1928 年、97 歲）。
這 12 位人物的生命軌跡或許截然不同，但他們都以各自的方式，在人類歷史的畫布上留下了濃墨重彩的一筆。
更多風傳媒報導
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 268
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 73
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 8
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 95
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 43
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 20 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7