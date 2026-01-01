經濟學人年度訃聞》追憶2025殞落的12位不凡靈魂：教宗方濟各、珍古德、美國前總統卡特

隨著 2025 年畫下句點，我們告別了許多熟悉面孔，徐熙媛（大S）、音樂才子方大同、曾在《捍衛戰士》中飾演「冰人」並在《蝙蝠俠 3》披上戰袍的方基墨（Val Kilmer），以及曾與元斌共演《大叔》的天才童星金賽綸。將目光投向更廣闊的世界舞台，《經濟學人》的訃聞主編（Obituaries Editor）盤點了 12 位過去一年告別世界的傑出人物。這份名單跨越了國界與領域，他們之中有曾掌握世界權力的領袖，也有透過藝術與科學改變人類視野的思想家。他們的離去，標誌著一個時代的結束。

教宗方濟各（Pope Francis，生於 1936 年、89 歲）

2023年6月11日，英國劇作家湯姆・史塔佩（Tom Stoppard）以《利奧波德城》（Leopoldstadt）獲得美國劇場界最高榮譽、第76屆東尼獎（Tony Award）。（美聯社）

過去一年逝世的兩位世界級領袖：教宗方濟各（Pope Francis）與美國前總統吉米・卡特（Jimmy Carter），皆以簡樸與仁慈著稱。教宗方濟各本名喬治・貝爾格里奧（Jorge Bergoglio），他拒絕入住豪華宮殿、對難民秉持歡迎，並在濯足節為囚犯洗腳。他就像聖方濟各（St Francis）一樣，肩上扛著一隻羔羊出現，甚至歡迎插著羽毛的亞馬遜原住民進入聖彼得大教堂。儘管他在教義上的彈性開明，招致保守派的大量敵意，但他以「耶穌會鋼鐵般的意志」推動教會改革，留下了不可磨滅的遺產。

More from our 2014 year in photos: A lamb is placed around the neck of Pope Francishttp://t.co/Pq8KM1717hpic.twitter.com/KTCb2GxbrC — CNN International (@cnni)December 10, 2014

美國前總統吉米・卡特（Jimmy Carter，生於 1924 年、101 歲）

1974年12月12日，美國喬治亞州州長卡特（Jimmy Carter）在亞特蘭大宣布參選總統。（美聯社）

美國第 39 任總統吉米・卡特（Jimmy Carter）是一位事業成功、來自喬治亞州的花生農，雖然他的總統任期飽受通膨、失業與能源危機困擾，甚至被評價為「無能」，但他卸任後的身影卻更為高大。作為一名虔誠基督徒，他相信人類善良的力量。1978 年，由卡特斡旋達成「大衛營協議」（Camp David Accords）是中東和平架構的基礎。當時任以色列總理比京（Menachem Begin）與卡特在白宮陽台上分享孫子的照片時，世界迎來了最接近中東和平的時刻。卡特退休後，在世界各地監督選舉，並協助為窮人建造房屋。他或許是個糟糕的總統；但他是一個更稀有、更美好的存在——一個真正的好人。

2025年4月21日，阿根廷的孩子們在已故教宗方濟各的壁畫旁玩耍。（美聯社）

環境倡議者珍古德（Jane Goodall，生於 1934 年、91 歲）

靈長類學界巨擘、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）。（美聯社）

我們也告別了重新定義人類與自然關係的珍古德博士，她打破了「只有人類會使用工具」的迷思。透過與黑猩猩的親密互動，她被黑猩猩群體所接納，其中一隻大型雄性甚至會從她手中取食棕櫚果。珍古德也成為黑猩猩「喘息呼叫（pant-hooting）」語言的專家，她也全球保育奔走一甲子，成為環境運動與自然保育的標竿。

藝術、信仰與救贖

文化界的損失在2025年同樣巨大。英國當代最偉大劇作家湯姆・史塔佩（Tom Stoppard，生於 1937 年、88 歲）以充滿哲思與機智的作品挑戰觀眾，他的劇作揉合道德哲學與雜技、拉丁文學與同性之愛、搖滾樂與捷克斯洛伐克的天鵝絨革命。另一位南非劇作家阿索爾・富加德（Athol Fugard，生於 1932 年、93 歲）則用戲劇對抗種族隔離，以此贖回年少時對黑人僕人不敬的罪過。日本茶道大師千玄室（Sen Genshitsu，生於 1923 年、102 歲）則從二戰神風特攻隊的倖存者，轉變為和平的傳道者，將茶道昇華為和解、冥想與和平的藝術。

日本最知名的茶道流派之一「裏千家」第十五代宗師、文化勳章受章者千玄室。（美聯社）

在信仰前線，《經濟學人》也緬懷了全球首位公開出櫃的伊瑪目（伊斯蘭教中的祈禱主持）穆辛・亨德里克斯（Muhsin Hendricks，生於 1967 年、58 歲），這位南非伊斯蘭學者及LGBT活動者無懼死亡威脅，堅持伊斯蘭教的包容性。他在巴基斯坦進行神學研究的過程中發現，正如他所懷疑的，穆罕默德和《古蘭經》都沒有譴責同性戀。為此，他被解除了教職，不得不創立自己的清真寺、聚會場所以及人權基金會，為那些在信仰與性取向之間掙扎的人提供精神關懷。2025 年 2 月，他在南非伯特爾斯多普被暗殺身亡。

นับเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้า เมื่อ Muhsin Hendricks ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเขาคืออิหม่าม หรือผู้นำศาสนาประจำมัสยิดคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เปิดเผยว่าตัวเขาเป็นเกย์อย่างกล้าหาญpic.twitter.com/ns56y92Mjf — MirrorThailand (@mirror_mirrorth)February 17, 2025

另一位則是哈佛大學畢業的拉齊亞・詹（Razia Jan，生於 1944 年、81 歲），這位阿富汗女性排除萬難，在阿國農村建立了一所女子學校。到了 2016 年，她擁有 800 名學生，並設立一所學院接收 12 年級的畢業生，主要培訓她們成為助產士。然而 2021 年神學士（Taliban，又譯塔利班）重掌政權，禁止女孩接受 6 年級以上的教育。她只能透過設立流動圖書館與地下教育，與被迫待在家中的大女孩保持聯繫。世界可能對阿富汗感到絕望，但詹仍繼續堅信希望與改變。

8 ) Razia Jan (Afghanistan) –



Runs a girls’ school in rural Afghanistan under Taliban threat, promoting education despite grave danger.pic.twitter.com/jpAPqOuWJF — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1)July 20, 2025

這份名單還包括了：美國考古食品學家派屈克・麥戈文（Patrick McGovern，生於 1944 年、81 歲），他透過分析古代容器殘留物，重現了古埃及、新石器時代與米達斯國王時期的美酒；美國音樂家、歌手和數學家湯姆・雷勒（Tom Lehrer，生於 1928 年、97 歲），他的歌曲以黑色幽默獲得了廣泛的追隨者；在善惡與醜聞間掙扎的美國電視佈道家吉米・史華格（Jimmy Swaggart，生於 1935 年、90 歲）；在 1980 和 1990 年代面對愛爾蘭共和軍炸彈、視死如歸的英國拆彈專家彼得・葛尼（Peter Gurney，生於 1931 年、94 歲），以及紐約傳奇猶太美食店 Zabar's 的共同創辦人索爾・扎巴爾（Saul Zabar，生於 1928 年、97 歲）。

這 12 位人物的生命軌跡或許截然不同，但他們都以各自的方式，在人類歷史的畫布上留下了濃墨重彩的一筆。

