經濟學人建議 台戰略目標 延時抵禦而非擊退

首艘國造潛艦「海鯤號」27日清晨從高雄港第二港口緩緩駛出，展開第4次浮航測試，台船無人艇「奮進魔鬼魚號」這次也一起伴航出海。（圖文：丁治綱）

經濟學人智庫（EIU）首席分析師馬羅（Nick Marro）在27日播出的CNBC採訪中警告，華府長期敦促台北採取不對稱作戰，以「刺蝟戰術」延緩解放軍攻勢，因台灣在常規軍力上「根本無法與中國匹敵」。他警告，即便「矽盾」仍具效力，台灣過度依賴半導體與AI，一旦科技景氣下行，經濟將遭受毀滅性衝擊，進一步削弱整體安全韌性。

馬羅指出，台灣在全球供應鏈中處於不可替代地位，使「矽盾」依然發揮重要地緣戰略功能。儘管台積電往美日擴大投資，但尖端製程仍牢牢掌握在台灣本土。台積電先進製程如同「皇冠上的明珠」，無論從企業或國安層面，都不可能大規模外移。

馬羅表示，華盛頓特區的政策人士長期以來都強烈支持台灣採取「不對稱武器」的防衛策略，也就是以「刺蝟戰術」抵擋陸方攻擊。他指出，台灣「在軍事實力上根本無法與中國匹敵」，因此關鍵目標並非擊退攻勢，而是延長可抵禦的時間，使盟友在衝突爆發後有足夠時間介入。從純粹的地緣戰略角度來看，這樣的戰略才是關鍵所在。

主持人提到，台灣向來以大量軍購著稱，但所買的武器「看起來很閃亮，在遊行中很吸睛」，卻「未必真的能保衛台灣」。他指出，華府有許多倡議人士非常願意協助台灣強化武裝，並詢問台灣在什麼程度上可能因此調整軍備方向。

馬羅也提到，台灣明年的國防預算已增加至1.25兆美元，他認為這是賴政府滿足貿易談判的手法之一，因為眾所皆知川普非常關注國防開支，也很積極避免盟友「搭便車」。然而，賴政府要落實這些計畫並不容易，因為民進黨在國會已失去主導權，而在野黨對擴大軍費抱持懷疑態度。

在談及經濟議題時，儘管關稅衝擊尚未解除，台灣出口仍以半導體與電子零組件成長，成功抵銷外部逆風。馬羅指出，他原先預測台灣成長率僅約3.8%，市場甚至嘲諷這太「天真」，但如今他又大幅上修至7%以上，甚至高於官方預期。

他表示，推升經濟亮眼數字的最大原因就是AI。「AI的蓬勃需求抵銷了所有不確定性，但也是最大風險」。馬羅警告，台灣經濟雖在全球發展占據有利地位，卻也付出了犧牲產業多元化的代價，其他產業增長乏力。若未來AI泡沫破裂，台灣經濟將瞬間失去主要支柱，產生毀滅性後果。

前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩昨表示，賴總統說中國以2027年武統台灣為目標，這樣輝達、Google還敢來台北嗎？蘋果也不敢把訂單下到台灣的台積電，此言論不但讓國人非常恐慌，也讓外資不敢投資台灣。