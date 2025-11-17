經濟學人建議「放手讓台幣升」 醫跨界解析

關於台灣病的討論，沈政男指出，《經濟學人》建議還是要放手讓台幣升值。（新台幣示意圖／Shutterstock／達志）

《經濟學人》日前談「台灣榮景的潛藏風險」，指出我央行為維持出口競爭力，長期壓低新台幣匯率，已讓台灣埋下經濟嚴重失衡風險，並認為此舉如同患了台灣病。精神科醫師沈政男指出，《經濟學人》建議還是要放手讓台幣升值。有人擔心衝擊台積電獲利，但應該還是比繼續讓「台灣病」蔓延好些。

沈政男16日發文指出，從台幣沒有升值來看，就是有人在賣台幣！誰？央行講了底下這一句，聳肩撥掉操弄匯率的指控：資本進出外匯市場是商品貿易的19倍！意思就是：雖然在貿易順差下，美國人要買台幣跟台灣人做生意，問題是股市有外資，而台灣人也會買美債，因此不是貿易順差在決定的，而是金融投資行為！

沈政男質疑央行就可以說沒有操弄匯率嗎？他認為，《經濟學人》講得很清楚，就是藉由換匯交易，讓台灣壽險公司減少買美債的風險，間接控制匯率！買美債需要用台幣買美元，就會讓台幣貶值。另一個操弄的方法是印鈔票，讓他們可以拿去買美元。換匯交易佔了台灣每日匯市交易的將近六成。所以說，貿易順差形成一個讓台幣升值的壓力，但被購買美債等在美國的金融投資行為抵銷掉了。

沈政男指出，另一個「台灣病」的症狀是，勞工的生產力提升1倍，但單位勞動成本卻下降了2成，原因就是薪資沒有成長。台灣出口順差那麼大，照理說台幣會被推升，但因為刻意壓低匯率，使得民眾消費不起，都去存錢，閒錢多了起來，然後鼓勵壽險業去買美債，進而使得台幣不至於升值，而閒錢太多的結果就是房價高漲，至於薪資，反而沒成長。

怎麼醫治？沈政男直言，《經濟學人》建議，還是要放手讓台幣升值。有人擔心壽險業因此崩盤，傳統產業倒閉，甚至台積電獲利降低，但應該還是比繼續讓「台灣病」蔓延好一些。意思就是，現在台灣守住匯率，就是擔心會有這樣的後果，其實是過慮了。用兩句話總結「台灣病」的症狀：國家很有錢，人民苦哈哈。這是世界最好的國際政經雜誌給台灣的診斷，聰明人都會聽進去。

